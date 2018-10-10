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TMSF: Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle, güçlü ve etkin şekilde Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız" dedi

TMSF: Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen perakende şirketleriyle, güçlü ve etkin şekilde Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye katılacağız" dedi. Gülal açıklamasında, "Boydak Holding'in cirosu 7,3 milyar TL'ye yükseldi. Holding'in satışı ile ilgili projeksiyonumuz yok" bilgisini de verdi.

Gülal daha önce yaptığı açıklamada fon yönetimi altında bin 222 şirketin olduğunu söylemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde dün Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısı ardından iş dünyası genelinde enflasyonla mücadeleye destek üstüne destek mesajları gelmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Enflasyonla Topyekun Mücadele

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