'TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif büyüklüğü 57,9 milyar TL'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "FETÖ aidiyeti ve iltisakı olması nedeniyle TMSF kayyumunda yönetilen 932 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin toplam öz kaynakları 21,2 milyar TL, ciroları 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğü de 57,9 milyar TL." dedi.

Gülal, Ocak 2017'den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grubu'nun ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, ihracat verileri ve 2023 hedeflerinin yanı sıra TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili son rakamları paylaştı.

FETÖ aidiyeti ve iltisakı olması nedeniyle TMSF kayyumluğunda yönetilen 932 şirketin bulunduğunu aktaran Gülal, bu şirketlerin toplam öz kaynaklarının 21,2 milyar TL, cirolarının 31,7 milyar TL ve aktif büyüklüğünün de 57,9 milyar TL olduğunu söyledi.

Gülal, bu şirketlerde şu anda 44 bin 306 kişinin çalıştığını vurgulayarak, "Biz bu yapıya aidiyeti olan şahısları, Türkiye hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız ama şirketleri cezalandırmayacağız. Şirketlerin her biri milli servet, her birinin ekonomiye önemli katkıları var. Dolayısıyla bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecekler. Devraldığımızdan bu yana 932 şirket aktif olarak yüzde 29 büyüdü ve büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.