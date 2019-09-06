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TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 61 milyar liraya dayandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, “TMSF kayyumunda yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir.” dedi.

TMSF'ye devredilen şirketlerin aktif büyüklüğü 61 milyar liraya dayandı

Uğur Şirketler Grubu, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in katılımıyla, Rıdvan Dilmen’in şirketin reklam yüzü olacağı bir imza töreni düzenledi.

Törenin açılışında konuşan Gülal, Uğur Şirketler Grubu’nun 2017 Ekim ayından bu yana TMSF kayyumunda yönetildiğini belirtti.

Gülal, zaman zaman TMSF kayyumunda yönetilen şirketleri yerinde ziyaret ederek, direkt yerinde denetim yaptıklarını dile getirerek, arkadaşların motivasyonlarını yükseltmek adına bu ziyaretleri sık sık gerçekleştirdiklerini aktardı.
Tesisleri yerinde görmek maksadıyla ve önümüzdeki dönem projeksiyonları ile alakalı bir araya geldiklerini ifade eden Gülal, “TMSF kayyumunda yönetilen 875 şirketimiz var. Bunların toplam öz kaynağı 23, 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60,9 milyar milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir.” diye konuştu.
Şirketleri devir aldıklarında aktif büyüklüklerinin 44,7 milyar TL iken, bugün 60,9 milyar TL seviyesinde olduğuna işaret eden Gülal, “Bu şirketler TMSF kayyumunda genel olarak yüzde 36 seviyesinde büyüdüler. Uğur Soğutma ağırlıklı olarak dondurucu sektöründe faaliyet gösteriyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket. Ege bölgesinde sektöründe ihracat şampiyonudur. Sadece Ege bölgesinin değil ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından. 2 bin 500 çalışan sayımız var. Bölgenin önemli seviyede istihdam sağlayan şirketlerinden bir tanesi. 200 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. 6 sektörde faaliyet gösteriyor. Derin dondurucu, motorlu araçlarda, tıbbi medikal malzemeleri sektörü olmak üzere 6 sektörde faaliyetlerini yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.

'2019 YILINI NER 250 MİLYON TL KARLA KAPATMAYI PLANLIYORUZ'

Muhiddin Gülal, Uğur Soğutma olarak, 2018 yılını 1 milyar ciro ile kapattıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Grubun konsolide cirosu 2017 yılında 1 milyar 65 milyon TL seviyesinde iken, 2018 yılını 1 milyar 214 milyon TL seviyesiyle kapattık. Burada ciroda olarak yüzde 14 seviyesinde bir artış söz konusu. Konsolide olarak, ciromuzu bu yıl itibarıyla 1,7 milyar TL ile kapatmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan konsolide olarak yine Faiz, Amortisman ve Vergi Önce Kar rakamlarına baktığımızda 2017 yılında 233 milyon TL iken, 2018 yılını 318 milyon TL ile kapattık. Yüzde 36 seviyesinde bir artış söz konusu oldu. 2017 yılı net kar rakamımız 166 milyon TL iken 2018 yılını 227 milyon TL ile kapattık. Burada net kar rakamında yüzde 37 seviyesinde bir artış söz konusu oldu.

2018 yılı içerisinde, bu sektörde yüzde 25 bir daralma oldu. 2019 yılını net 250 milyon TL karla kapatmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Uğur Soğutma şirketimizin reklam yüzü olarak Rıdvan Dilmen hocamızla birlikte çalışacağız. Nazilli’nin iki gururunu bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Nazilli’nin futboldaki gururu Rıdvan Dilmen hocayı ve sanayide gururu Uğur Soğutma'yı bu projede bir araya getireceğiz. Rıdvan Dilmen hoca önümüzdeki dönemde Uğur Soğutma ’nın reklam yüzü olarak bize katkı sağlayacak. Bu iş birliğinin Uğur Soğutma ve Nazilli’ye katkı sağlayacağını temenni ediyorum.”

'REKLAM YÜZÜ YAPTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Rıdvan Dilmen de tuhaf ve güzel duygular içerisinde olduğunu, 1962 yılında Nazilli’de doğduğunu ve 17 yaşına kadar Nazilli’de okuduğunu söyledi.

Futbol kariyerinin Nazilli Sümer Spor'da başladığını aktaran Dilmen, “Uğur markası büyük bir markası. Sadece yerli ve milli bir marka olmasının ötesinde 100’ün üzerinde ülkeye ihraç yapan büyük bir şirket. Ben, Uğur markası 8 yaşında iken dünyaya gelmişim. Son 2 yıldır hem ihracatta hem de Nazilli’mizde istihdam ettiği 2500 kişiyle önem arz ediyor. Uğur markasının, dünyanın en büyük markaları arasında yer alması için adımlarını hızlandırmış olması hem Nazilli olarak hem de Türk Cumhuriyeti evladı olarak bizi mutlu ediyor. Tüm yönetim kurulumuza ve başkanımıza, ilçemizin için gururu olan Uğur markasına beni reklam yüzü yaptıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Beraber büyüdüğümüz ve yürüdüğümüz yolda, bu büyük marka için elimden geleni yapacağım.” değerlendirmelerinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum şirket

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