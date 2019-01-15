TMSF'ye geçen 'sorunlu şirketler' satılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMSF kayyumluğunda yönetilen 955 şirket bulunduğunu belirterek, bunların toplam aktif büyüklüğünün 56,5 milyar lira olduğunu, öz kaynak rakamının da 19,8 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Bu şirketlerin 2018 yılında bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 27 büyüdüğünü dile getiren Gülal, TMSF yönetimindeki tüm şirketlerin enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam ettiğini aktardı.

Gülal, "himmet" adı altında topladıkları paraları Fetullahçı Terör Örgütü'ne mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla kayyum atanan Dumankaya şirketinde yaşanan mağduriyetlerin çözümünde de sona yaklaşıldığını bildirdi.

"2019'da sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz"

8 bine yakın mağdurun bulunduğu Dumankaya şirketleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gülal, "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz." dedi.