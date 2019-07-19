TOBB 2019 Haziran'a ilişkin kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı

TOBB verilerine göre; Haziran döneminde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,27 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,83 kurulan kooperatif sayısı yüzde 55,47 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 18,34 kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,65 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,30 azalış olmuştur. Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,91 oranında azaldı. YÜZDE 15 AZALDI



2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,87, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,53, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 32,94 oranında azaldı. 2019 yılının ilk altı ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,13 oranında azaldı. 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,77 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,75 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 15,13 oranında azalış gözlendi.

40 BİNİN ÜZERİNDE ŞİRKET KURULDU



2019 yılı Haziran ayında kurulan toplam 4 bin 641 şirket ve kooperatifin yüzde 85,20’si limited şirket, yüzde 13,57’si anonim şirket, yüzde 1,23’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,44’ü İstanbul, yüzde 10,95’i Ankara, yüzde 6,38’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Kars, Bayburt ve Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi. 2019 yılında toplam 40 bin 518 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 34 bin 594 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 69,02’sini, 5 bin 371 anonim şirket ise yüzde 30,98’ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 29,06 oranında azaldı. 2019 Haziran ayında şirket ve kooperatiflerin bin 580’i ticaret, 671’i imalat ve 414’ü inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Haziran ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 443’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 176’sı inşaat, 159’u imalat, sektöründe oldu.