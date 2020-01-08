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  4. TOBB: Avrupa'ya yönelik taşımalarda tır karne fiyatları yüzde 55 düşürüldü

TOBB: Avrupa'ya yönelik taşımalarda tır karne fiyatları yüzde 55 düşürüldü

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

"Ulaştırma ve lojistik sektörüne yönelik destekler kapsamında Avrupa'ya yönelik taşımalarda 227 lira olan tır karnesi fiyatları yüzde 55 düşürülerek 102 lira oldu"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa'ya yönelik taşımalarda kullanılan tır karnesi fiyatlarını yüzde 55 indirimle 227 liradan 102 liraya düşürdü.

TOBB'dan yapılan açıklamada, 2018'de başlayan enflasyonla mücadele kapsamında ani döviz artışını tır karne fiyatlarına yansıtmayan Birliğin sektöre önemli katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, daha sürdürülebilir bir çözüm arayışıyla tır karnesinin baz maliyetinin düşürülmesi için Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği ile yürütülen görüşmelerden olumlu netice alındığı bilgisi verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ulaştırma ve lojistik sektörüne yönelik destekler kapsamında Avrupa'ya yönelik taşımalarda 227 lira olan tır karnesi fiyatları, yüzde 55 düşürülerek 102 lira oldu. Buna göre, 100 bin avro teminat limitine karşılık gelen tır karnesiyle yaklaşık 102 lira maliyetle taşımacılık yapılabilecek. Yeni uygulama bu ayın ilk yarısı içinde başlayacak."

TOBB'un uluslararası taşımacılık alanında sektörün maliyetlerini azaltmak ve rekabetçiliği artırmak anlayışıyla hizmetler geliştirdiği vurgulanan açıklamada, "Bu anlayış çerçevesinde tır sisteminin elektronikleşmesi ve uluslararası paydaşlarla iş birliği yöntemlerinin çeşitlendirilerek, maliyetlerin düşürülmesiyle birlikte sürdürülebilir bir tır transit sistemi geliştirilmesi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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indirim tır tır karnesi TOBB Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği

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