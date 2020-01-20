TOBB Başkan Yardımcısı Öztürk: "İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, "Türkiye'deki işsizliğin en büyük sebeplerinden birisi yüksek faizdir. Çünkü yüksek faizler yatırımları durduruyor, duran yatırımlardan dolayı da işsizlik artıyor. İşsizliğin sebebini arayacağımız yer faizlerdir." dedi.

Öztürk, KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ekonomide 2019 Yılı Değerlendirmesi, 2020 Yılı Beklentileri ve Konya Ekonomisi" toplantısında, tüm dünyanın belirsizliğin ve stresin çok yüksek olduğu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

ABD ve Çin başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemdeki hakimiyet arzularının siyasi çatışmaların temelini oluşturduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Yine bu iki ülke arasında başlayan ticaret savaşları geçen yıl piyasaları ve ekonomik kararları etkilemiştir. IMF, 2020 yılı için küresel büyüme tahminlerini artırdı. Ancak bu biraz zor gözüküyor. Çünkü yüzde 3,4 büyüme iyimser bir rakam. Dünya Bankası ise bunun yüzde 2,5 şeklinde olacağını belirtti. 2020 yılının küresel ekonomi için toparlanma yılı olacağını ve 2021'den itibaren daha büyük büyümelere ulaşılacağını öngörüyoruz. Ülkemize baktığımızda ise 2018 yılını yüzde 2,6 büyümeyle kapattık. 2019 yılını ise 0,5 civarında büyümeyle kapatacağımızı düşünüyoruz."