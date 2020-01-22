TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime 270 milyon dolar yatırım yaptık." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin yılın ilk aylık olağan toplantısı ’Sürdürülebilir Büyüme İçin Nitelikli Üretim Ekonomisine Geçişte Eğitim, Kalite ve Ar-Ge’nin Önemi’ ana gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyleyerek, "Her sektöre yapılan yatırımda kar da zarar da edebilirsiniz, eğitim hariç. Eğitime yapılan yatırımda her türlü kar var. 81 ilde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık. TOBB olarak son dönemde 81 ilde eğitime yaptığımız katkı 270 milyon dolar" dedi.

Dünya ekonomisinde genel görünüme baktıklarında, 3 ülke hariç bütün ülke ekonomilerinde büyüme beklendiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Arjantin, Venezuela ve Sudan hariç. Bölgeler bazında büyüme beklentilerine baktığımızda, ABD hariç tüm bölgelerde 2020-2021’de büyümenin artması bekleniyor. Bu durum bizim için de geçerli ve bu Türkiye için iyi haber." diye konuştu.