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  4. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan yeni yıl mesajı:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan yeni yıl mesajı:

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 16:28 | Son Güncelleme

"Geride bıraktığımız yıl ekonomide zor bir sürecin ardından toparlanmaya geçiş dönemi oldu. Yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz yola girdik" - "2020 yılının ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin yarınlarından umutluyuz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019 yılının ekonomide zor bir sürecin ardından toparlanmaya geçiş dönemi olduğunu belirterek, "Yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz yola girdik. 2020 yılının ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin yarınlarından umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2020 yılı için herkese sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

Girişimciliğin özünde üretim bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, huzuru ve refahı sağlayabilmek için çok çalışmaya, üretmeye ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Türkiye'nin geleceğine umutla baktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yıl ekonomide zor bir sürecin ardından toparlanmaya geçiş dönemi oldu. Yapısal reformları hayata geçirebileceğimiz yola girdik. Resmi veriler de ekonomide toparlanma olduğunu ve yeniden özlenen büyüme rakamlarına doğru yol alındığını göstermekte. Yıl boyunca özel sektörün sıkıntılarını çözmek üzere, iş dünyasından gelen pek çok talebi hükümetimize ilettik ve hayata geçmesinde aracı olduk. Seneyi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği koordinasyon göreviyle yola çıktığımız, büyük bir özlemle beklenen ve tüm topluma umut ve heyecan veren Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımı ve müjdesiyle kapattık. İnşallah 2020'de de güzel şeyler yaşamaya devam edeceğiz. 2020 yılının ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin yarınlarından umutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum."

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Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yeni yıl mesajı

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