TOBB özel bankalardan da faiz indirimi bekliyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) politika faizini 425 baz puan indirmesinin ardından TOBB başta olmak üzere iş dünyasından bankalara kredi faizlerinin indirilmesi konusunda çağrı gelmiş, kamu bankaları tarafından da bu çağrılar karşılık bularak konut faizleri yüzde 1'in altına çekilmişti.

Faiz indirimlerinin piyasaya yansımalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indiriminden sonra yaptıkları "Sıra bankalarda, kredi faizlerinin düşürülmesini bekliyoruz" çağrısına ilk olarak kamu bankalarının destek vermesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmaların pozitif etkilerini de piyasalarda görmeye başladıklarını ifade ederek, "Kredi faiz indirim sürecinin hızlanmasıyla net etkiyi üretim ve büyüme rakamlarında da göreceğimize eminiz." diye konuştu.

'ÖZEL BANKALARIN DA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Faiz indirimi sürecine özel bankaların da destek vermesini istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Özel bankalarımızın da maliyetlerinin düştüğü bir ortamda, kredi faizlerini düşürmelerini ve piyasaları rahatlatmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.