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  4. TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

TOBB Perakende Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi.

TOBB Perakendeciler Meclis Başkanını seçti

TOBB Perakende Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Seçim sonucunda Meclis Başkanlığına Alp Önder Özpamukçu seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığı görevine ise Galip Aykaç seçildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Perakende Sektörü Meclis seçimleri gerçekleştirildi. TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 9 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen seçim sonrası kazanan Alp Önder Özpamukçu önceki dönem meclis başkanlığı görevini yürüten Mehmet Nane’den görevi devraldı. Özpamukçu, seçim sonrası yaptığı konuşmada, sektörün güveni için teşekkür ederken, sektörü ilgilendiren konularla ilgili teknik çalışmaların yapılmasında ve yapılan çalışmaların ilgili mercilere sunulmasında sektör meclislerinin öneminden bahsetti. Alp Önder Özpamukçu, önceki dönem Başkanlığı yürüten Mehmet Nane ‘ye, TOBB sektör meclisinin etkin bir şekilde çalışması konusundaki desteklerinden dolayı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’a ve emek veren TOBB çalışanlarına teşekkür etti. Özpamukçu, yeni dönemin de sektörü oluşturan tüm tarafların bir arada verimli bir şekilde çalışması ile uyum içinde yürütüleceğini belirtti. Özpamukçuaynı zaman da Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu’nun (TAMPF) da Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.

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