TOBB ve Google küçük işletmeler için platform kurdu

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde daha da ön plana çıkan dijital ekonomi gerçeğine küçük işletmelerin uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan platform, gerekli ürün ve çözüm önerilerini tek bir noktada adım adım açıklıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE ÜCRETSİZ OLACAK

Platform, işletmelerin çevrim içi ortamda ihtiyaç duydukları ürün, araç ve eğitimleri ücretsiz sağlıyor.

İşletmelere özel bir plan da sunan platformda, bu plan çerçevesinde Google Benim İşletmem, YouTube, Google Ads, G Suite, Google Analytics, Grow My Store, Google Domains, Test My Site ve Market Finder gibi ürünlerin ilk kez veya daha etkin şekilde kullanılmasına ilişkin öneriler yer alıyor.

Küçük İşletmeler İçin Google kapsamında bu kuruluşlara işlerini dijitale nasıl taşıyacakları ve geliştirecekleri konusunda adım adım bilgiler veren Online Başarı Kılavuzu yer alıyor.

Öncelikli olarak küçük işletmelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş platformda daha büyük işletmeler için de değer olabilecek araç ve kaynaklar yer alıyor.