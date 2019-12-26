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  4. TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ'lere dijitalleşmeyi anlattı

TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ'lere dijitalleşmeyi anlattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:06 | Son Güncelleme

Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Adana ve Diyarbakır'ın ardından Konya’da düzenlenen organizasyonda şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki sekizinci etkinliği Konya'da gerçekleştirildi.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre,Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 24'ü aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı.

Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Adana ve Diyarbakır'ın ardından Konya’da düzenlenen organizasyonda şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını,TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ile Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan gerçekleştirdi.

- "KOBİ'ler için e-ticaret ve e-ihracat'ta çok büyük fırsatlar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, KOBİ'ler için e-ticaret ve e-ihracat'ta çok büyük fırsatlar olduğunu belirtti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Türkiye’de e-ticaret pazarı 2014 yılında 18,9 milyar TL iken 2018 yılında yaklaşık 60 milyar TL olmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki perakende pazarına oranı yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalmaktadır. Teknolojik yeniliklerle, son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz. E-ihracata rakamsal olarak baktığımızda Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payın, henüz yüzde 0.3 düzeyinde olduğunu görüyoruz. 2023 yılına kadar bu oranın yüzde 5’e ulaşacağı öngörülmektedir.

E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte, ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araçtır. Günümüzde e-ihracat ile KOBİ’ler yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabilme imkanı yakaladılar. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmemiz, dünyanın hızla yol aldığı bu yarışta Türkiye ve Konya olarak geride kalmamamız gerekmektedir. KOBİ şehri ve yüze yakın sektörde üretim yapan Konya, bugün dünyada 180 ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır. Hedefimiz Türkiye ihracatındaki yüzde 1,2 olan payımızı yüzde 5 seviyelerine çıkarmaktır."

- "TOBB iş birliğiyle KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni hayata geçirdik"

Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan ise Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ'lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerektiğini belirtti.

Vodafone olarak, tam bu noktada devreye girdiklerini ve KOBİ'lere dijitalleşme yolculuklarında rehberlik ettiklerini kaydeden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları olabildiğince fazla sayıda işletmeye ulaştırmak amacıyla TOBB iş birliğiyle KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni hayata geçirdik. Bu sayede, KOBİ’lerin dijitalleşmeyi kullanarak verimliliği artırmak, tasarruf sağlamak, rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları yol haritasını birlikte çiziyor ve fırsatları yakalayabilmeleri için onlara destek oluyoruz. Bu projeyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz.

Dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlara göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları’nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, geleceğin kodları hakkında bilgi veriyoruz.

Projeyle işletmelerin, dijitalleşmeyle neler kazanabileceklerini gördükçe, bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Vodafone Business olarak hedefimiz tüm Türkiye’yi dolaşmak, ülkemizin şehir şehir, sektör sektör dijitalleşme haritasını çıkarmak ve her ölçekten işletmeyi geleceğe hazırlayabilmek."

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