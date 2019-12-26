TOBB ve Vodafone, Konyalı KOBİ'lere dijitalleşmeyi anlattı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yılki sekizinci etkinliği Konya'da gerçekleştirildi. Vodafone'den yapılan açıklamaya göre,Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş. tarafından KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte alanında uzman 24'ü aşkın konuşmacı, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşmeyle birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğini tartıştı. Bu yıl Trabzon, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, Eskişehir, Adana ve Diyarbakır'ın ardından Konya’da düzenlenen organizasyonda şirketlerin teknolojiyle gelişmesi ve büyümesi konusunda fikir ve bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın açılış konuşmalarını,TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir ile Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan gerçekleştirdi.

- "KOBİ'ler için e-ticaret ve e-ihracat'ta çok büyük fırsatlar var" Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, KOBİ'ler için e-ticaret ve e-ihracat'ta çok büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Öztürk, şunları kaydetti: "Türkiye’de e-ticaret pazarı 2014 yılında 18,9 milyar TL iken 2018 yılında yaklaşık 60 milyar TL olmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki perakende pazarına oranı yüzde 5.3 ile gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının altında kalmaktadır. Teknolojik yeniliklerle, son derece dinamik olan e-ticaret sektörünün, mobil uygulamaların gelişimiyle, ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz. E-ihracata rakamsal olarak baktığımızda Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payın, henüz yüzde 0.3 düzeyinde olduğunu görüyoruz. 2023 yılına kadar bu oranın yüzde 5’e ulaşacağı öngörülmektedir. E-ihracat, ihracatçı sayımızla birlikte, ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araçtır. Günümüzde e-ihracat ile KOBİ’ler yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabilme imkanı yakaladılar. Bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmemiz, dünyanın hızla yol aldığı bu yarışta Türkiye ve Konya olarak geride kalmamamız gerekmektedir. KOBİ şehri ve yüze yakın sektörde üretim yapan Konya, bugün dünyada 180 ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır. Hedefimiz Türkiye ihracatındaki yüzde 1,2 olan payımızı yüzde 5 seviyelerine çıkarmaktır."