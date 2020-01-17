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  4. TOBB'dan 81 ildeki odalara "gıdada taklit ve tağşiş yapanlar" için disiplin uyarısı

TOBB'dan 81 ildeki odalara "gıdada taklit ve tağşiş yapanlar" için disiplin uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

81 il oda ve borsa yönetimine, gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmalara yönelik disiplin değerlendirmesi yapmaları için talimat gönderildi - Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları, imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara, mevzuata, ihlallerin derecesi ve niteliğine göre uyarı, kınama ya da para cezası verebiliyor

MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsa yönetimine, gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmaların bu faaliyetlerinin disiplin kurullarında ele alınmasına yönelik talimat gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, laboratuvar sonucuyla gıdada taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmaların bilgilerini TOBB'a iletti.

Bunun üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatıyla illerdeki 365 oda ve borsa genel sekreterliklerinden, söz konusu üye firmalara "Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik"e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi.

Talimata, Bakanlık tarafından gönderilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların listesi de eklendi.

- Disiplin kurulları uyarı, kınama ve para cezası verebiliyor

Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları, meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlar, satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı beyan verenler, nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullananlar için farklı cezalar uygulayabiliyor.

Ayrıca, söz konusu kurullar imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara uyarı, kınama ve para cezaları gibi muhtelif cezalar verebiliyor. Bu cezalar, mevzuatta ihlallerin derecesi ve niteliğine göre belirleniyor.

- Birçok gıdada ilaç maddeleri tespit edilmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak'ta taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece, konuya ilişkin ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilere açıklanmış oldu.

Yapılan denetimler sonucu bazı alkolsüz içeceklerde, takviye edici gıda ürünlerinde, şekerli mamullerde, bitki çay ve kahvede ilaç etken maddesi katıldığı tespit edilmişti. Bazı firmaların ballarında taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşılırken, salçada, baharatlarda, çay ve kahvede gıda boyası, süt ve süt ürünlerinde nişasta, jelatin ve bitkisel yağ, zeytin yağlarında da farklı tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gıdada taklit ve tağşiş, Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,

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