FİNANS
  4. Tofaş'ın garanti süreçlerindeki yapay zeka yazılımına uluslararası kalite ödülü

Tofaş'ın garanti süreçlerindeki yapay zeka yazılımına uluslararası kalite ödülü

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 15:26 | Son Güncelleme

Tofaş'ın geliştirdiği Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi, Uluslararası Kalite Ödülleri'nin "Geliştirme Sistemleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü - Analiz ettiği verilerle araçların garanti maliyeti harcamalarını yüzde 95 doğrulukla tahmin edebilen ve müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlayan sistem, ileri seviyede makine öğrenmesi ve Kalite 4.0 uygulamasıyla jüri üyeleri tarafından örnek proje olarak gösterildi

İSTANBUL (AA) - Tofaş, dünyanın en önemli kalite enstitülerinden olan The CQI (Chartered Quality Institute) tarafından ödüllendirildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli kalite enstitülerinden The CQI'ın düzenlediği "Uluslararası Kalite Ödülleri (International Quality Awards)", Londra’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Uluslararası Kalite Ödülleri'nde, Tofaş'ın geliştirdiği Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi "Geliştirme Sistemleri" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Törende Tofaş adına ödülü, Kalite Metot ve Planlama Yöneticisi Özcan Çavuşoğlu ile Kalite Metot ve Planlama Uzmanı Hakan Ersoy aldı.

En önemli tüketici KPI'ı olan garanti maliyetlerinin tahmin ve iyileştirilmesine yönelik geliştirilen yazılım, ürün üzerinde yaşanacak olası kalite sorunları oluşmadan elimine edilmesine imkan yaratarak müşteri memnuniyetine olumlu katkı sağlıyor.

- Yapay zekayla maliyetler önceden biliniyor

2017'de çalışmalarına başlanan Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi'nin çıkış noktası, manuel yöntemlerle limitli veri analizi yapabilen klasik yazılımlar yerine geliştirilen iş zekası çözümü oldu. Sistem, tamamen Tofaş çalışanları tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda daha çok veri analizine hazır hale getirilerek gelişimini tamamladı.

Araçların geçmiş garanti maliyeti verilerini 100'den fazla olasılık ve binden fazla algoritmaya tabi tutan Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek garanti maliyeti harcamalarını yüzde 95 doğrulukla tahmin edebiliyor. Böylece hem maliyetlerden hem de zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Kuraklığa "Güneş" müjdesiKuraklığa "Güneş" müjdesi
“Zoraki evlilikleri engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılması şart”“Zoraki evlilikleri engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılması şart”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tofaş’ın garanti süreçlerindeki yapay zekâ yazılımına uluslarara

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Karar Resmi Gazete'de! Süre uzatıldı

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Emeklilerin gözü aralık ayı enflasyonunda! Beklenti anketi sonuçlandı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Simit Sarayı’ndan iddialarla ilgili açıklama

Kuraklığa "Güneş" müjdesi

Kuraklığa "Güneş" müjdesi

“Zoraki evlilikleri engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılması şart”

“Zoraki evlilikleri engelleyecek yasal düzenlemelerin yapılması şart”

Araştırma - Telefon bağımlıları parmak acısı ve baş ağrısı yaşıyor

Araştırma - Telefon bağımlıları parmak acısı ve baş ağrısı yaşıyor

Matlı: “Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar”

Matlı: “Bursa sorumluluk alırsa hakkıyla yapar”

Horoz, hindiyi tahtından etti

Horoz, hindiyi tahtından etti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.