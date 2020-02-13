Tokai Çakmakları'nın Can Uluslararası Yatırım Holdinge satılmasına Rekabet Kurumu onay verdi

Rekabet Kurulu, Tokai Çakmakları'nın üreticisi Sebat Çakmak'ın Can Uluslararası Yatırım Holding tarafından devralınması işlemine izin verdi. Sebat'ın ürettiği Tokai markası "Çakar çakmaz çakan çakmak" reklam sloganı ile tanınıyordu...

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından kontrol edilen Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş.'nin, Can Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Tokai Çakmakları’nın üreticisi Sebat Çakmak, 35 milyon lira bedelle satıldı.

Sebat Çakmak’ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.

