TOKİ açık artırmayla 4 ilde konut satışı yapacak

Açık artırma 30 Temmuz 2019 Salı günü TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00’de gerçekleştirilecek. Açık artırmaya internet üzerinden de teklif verilebilecek.

İSTANBUL'DA 117 KONUT



İstanbul’da açık artırma yöntemi ile 117 konut satılacak. Ataşehir’de 2+1 ve 3+1 planında 53 konut açık artırmaya sunulacak. Bu konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek. Başakşehir Kayaşehir’de ise 4+1 planında 64 konut açık artırma ile satılacak.

Alıcılar İstanbul’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

BURSA'DA 36 KONUT



Bursa’da açık artırma ile satılacak 36 konutun 10’u İznik’te, 4’ü Orhangazi’de, 21’i Osmangazi’de biri de Hamitler’de bulunuyor.

İnşaatı tamamlanmış olan konutlar, 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek.

BALIKESİR'DE 64, MANİSA'DA 50 KONUT



Ayrıca, Balıkesir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcalar, Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma gününde de başvuru yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ulaşılabilecek.

**Kaynak: İHA

