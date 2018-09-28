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TOKİ borçlularına müjde! Düzenleme geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut alan vatandaşların borçlarının uygun bir şekilde güncelleneceğini açıkladı.

TOKİ borçlularına müjde! Düzenleme geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) alınan konutlara yönelik borçlara ilişkin, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor." dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret eden Kurum, belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya geldi.

Kurum, daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Park ve Kuba Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın Türkiye ekonomisinin Anadolu'daki can damarı olduğunu belirterek, kentin ihracatta da bölgede gelişen ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kurum, 15 dönüm alan üzerine kurulan park ve caminin çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek, yeryüzündeki en büyük engelin "gönül engeli" olduğunu, vicdanların kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyanın, milli gelire oranla en çok yardım eden devleti olduğuna işaret eden Kurum, "Bunu hep birlikte yapıyoruz. Biz mazlum olan Filistinliler'in, ihtiyacı olan Suriyeliler'in her zaman yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de inşallah devletimiz, milletimizle, hep birlikte mazlumların, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 100 Günlük Eylem Planı'nın açıklandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda çevre ve şehircilik alanında kentlere bizzat gittim ve yerinde tespitlerde bulundum. Çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Malatya'mıza geldik. Şehrin ihtiyaçları noktasında Beydağı'ndan, şehir merkezindeki meydan otoparkına, altyapıyla alakalı yapılması gerekenlerin kararlarını alıp, sahada uygulamalarını yapıyor olacağız."

VATANDAŞLARIN TOKİ'YE OLAN BORÇLARI

Hükümet olarak 2005 yılında Engelliler Kanunu'nu çıkardıklarını ve 2010'daki anayasa değişikliğiyle engellilerle ilgili bir zihniyeti değiştirdiklerini ifade eden Kurum, bu kapsamda şehirlerde parkların, sosyal donatıların engellilerin kullanımına yönelik düzenlendiğini anlattı.

İller Bankasının Malatya'da 2003-2018 döneminde yatırım değeri 540 milyon lira olan 145 işi tamamlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Devam eden 32 işimiz var ve bunların maliyeti de 140 milyon lira tutarında. Şehrin alt ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçları kapsamında da bakanlığımız ve ilgili birimler çalışıyor. Bunun dışında Beydağı'nda kentsel dönüşüm alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız iki etabı tamamladı. İnşallah üçüncü etapla ilgili kararları da bugün burada alacağız ve sahada hızlı bir şekilde inşasına başlayacağız. Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı da yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız."

Bakan Kurum, daha sonra Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile birlikte Engelsiz Park ve Kuba Camisi'nin açılışını yaptı.

Kurum, açılışın ardından Yeşilyurt Belediyesince hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti, otizmli çocuklarla basketbol sahasında potaya atış yaptı. AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum toki borç konut

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