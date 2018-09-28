TOKİ borçlularına müjde! Düzenleme geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) alınan konutlara yönelik borçlara ilişkin, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor." dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret eden Kurum, belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya geldi.

Kurum, daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Park ve Kuba Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın Türkiye ekonomisinin Anadolu'daki can damarı olduğunu belirterek, kentin ihracatta da bölgede gelişen ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kurum, 15 dönüm alan üzerine kurulan park ve caminin çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek, yeryüzündeki en büyük engelin "gönül engeli" olduğunu, vicdanların kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyanın, milli gelire oranla en çok yardım eden devleti olduğuna işaret eden Kurum, "Bunu hep birlikte yapıyoruz. Biz mazlum olan Filistinliler'in, ihtiyacı olan Suriyeliler'in her zaman yanında olduk ve bundan sonraki süreçte de inşallah devletimiz, milletimizle, hep birlikte mazlumların, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.