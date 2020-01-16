TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu.

Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kuralar şubat ayı içerisinde çekilecek.

TOKİ 'Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesi başvuruları sona erdi.

2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular Ziraat Bankası yetkili şubeleri aracılığı ile kabul edildi. Başvuru ücreti 2+1 evler için 500 TL, 3+1 evler için ise 1000 TL oldu.

TOKİ tarafından 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.

Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Başvurular 4 kategoride kabul edildi:

Kategori “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri” Kategori “En az %40 Engelli Vatandaşlar”

3.Kategori “Emekli Vatandaşlar” Kategori “Diğer alıcı adaylar”

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'DA

Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek.

İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balikesir, Denizli, İzmir . ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek.



