TOKİ'nin 50 bin konut kampanyasına başvuru 5 bini geçti

Bakan Kurum, AK Parti Kadın Kolları tarafından Üsküdar'da düzenlenen "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine katıldı.
Kartal'da bina yıkılmasının ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Kurum, "Tespit yaptığımızda o bölgede sadece yıkılan apartman değil, etrafındaki 8 apartman da aynı durumda, riskli. TOKİ eliyle Mart ayında 8 binayı da yıktık. Mart ayında da oranın temelini atacağız. O vatandaşlarımızın taşınmalarını sağlardık, evlerine kira taşınma yardımı verdik. Mart ayında temelini atacağız, inşallah 12 ayda o evleri de bitirip vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni sosyal konut projesine ilişkin soru üzerine de, 50 bin konut yapılacağını anımsattı.
Kurum, "Arkadaşlardan aldığım bilgiye göre başvuru şu ana kadar 5 bini geçti. Önemli bir kampanya. İstanbulumuzda 6 bin 300 konutun talebini toplayacağız. Her bütçeye, her kesime hitap edebilecek önemli bir proje bu. İlçeler de belli. Başakşehir, Kayabaşı, Hoşdere ve Ayazma mevkileri ile Tuzla ve Silivri'de 6 bin 300 konut, 5 farklı projeyle yapılacak" diye konuştu.
388 TL'DEN 50 BİN SOSYAL KONUT
Cumhurbaşkanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından sosyal konut adı ile duyurulan 50 bin konut satışı için süreç başladı. 19 Nisan tarihine kadar satışları gerçekleştirecek olan TOKİ sosyal konutları için kura çekilişi yapılacak. 2+1 ve 3+1 konutları satışa sunacak olan TOKİ, bu hususta bazı şartlar talep edecek.
İstanbul için 6 bin 300 konutluk proje yapacak olan TOKİ, bu konutları Tuzla, Başakşehir ve Silivri'de inşa edecek. 2+1 sosyal konutlar için 116 bin liradan başlayacak olan fiyatlar, 3+1 evler için ise 170 bin lira olacak.
Türkiye genelinde 67 il içerisinden belirlenecek bölgelere konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutlar için aranan başvuru şartlarını yayımladı. 20 yıl vade ile satışı gerçekleştirilecek olan konutlar için taksit tutarları ise 2+1 için 388, 3+1 için ise 759 liradan başlayacak.
TOKİ'DEN EV ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.
KURA ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞECEK
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin internet sayfasında duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.
TOKİ'NİN İSTANBUL KONUTLARI NEREDE OLACAK?
TOKİ’nin 50 bin konutluk sosyal konut hamlesinde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:
Tuzla AydınlıBaşakşehir AyazmaSilivri AlipaşaBaşakşehir Hoşdere*Başakşehir Kayabaşı
TOKİ'DEN EV ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
TC vatandaşı olmak,
2+1 konutlara başvuracakların projenin bulunduğu ilçede en az 1 yıl ikamet etmesi,
TOKİ’den daha önce konut satın almamış olmak ve TOKİ’den konut kredisi kullanmamış olmak,
Kendisine eşine ve velayeti altındaki çocuklara ait evi olmamak (Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç)
Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul’da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması (3+1 konutlarda gelir şartı yok),
2+1 konutlara başvuranlarda 25, 3+1 konutlara başvuranlarda ise 18 yaşını tamamlamış olması şartları aranıyor,
KAYNAK:DHA
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