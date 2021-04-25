TOKİ’nin indirim kampanyasına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru tarihleri…

TOKİ’ye gelen yoğun talepler ile beraber geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için yapılan kampanyanın başvuru tarihi 21 Nisan 2021 tarihinde başladı. TOKİ, aynı zamanda bu yıl borcunu peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen vatandaşların ödemelerine ise %20 oranında indirim yapıyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI DETAYLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 21 Nisan 2021’de başlıyor.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapacak.

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.