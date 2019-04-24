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TOKİ'nin kampanyasına katılanların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarrufla ödedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya katılan vatandaşların yüzde 77,56'sı borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Böylece kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

TOKİ'nin kampanyasına katılanların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarrufla ödedi

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya kısmi ödemelerle beraber 8 bin 735 vatandaş başvurdu, 509 milyon 523 bin TL'lik borç ödendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kısmi ödemeler hariç, 7 bin 400 vatandaş 455 milyon 244 bin TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

KİŞİSEL TASARRUFLA 395 MİLYOLUK BORÇ KAPATILDI

İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borcunun tamamını kapatamayan 1335 konut ve iş yeri alıcısı, yaptıkları 54 milyon 278 bin TL'lik peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 77,56'sı 395 milyon 197 bin TL'lik borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Böylece kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin sosyal konut kampanya

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