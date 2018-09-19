TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep dolayısıyla bu yıl ikincisini yapacakları indirim kampanyasının cuma günü başlayacağını, indirim oranın ise yüzde 24 olacağını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep dolayısıyla, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti.

Vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Her yıl yapılan indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Cuma günü başlayacak olan kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardık. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Eylül-18 Ekim döneminde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak."