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TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep dolayısıyla bu yıl ikincisini yapacakları indirim kampanyasının cuma günü başlayacağını, indirim oranın ise yüzde 24 olacağını bildirdi. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül-18 Ekim döneminde ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirtti.

TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep dolayısıyla bu yıl ikincisini yapacakları indirim kampanyasının cuma günü başlayacağını, indirim oranın ise yüzde 24 olacağını bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep dolayısıyla, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti.

Vatandaşların bu yöndeki beklentileri üzerine 2018 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Her yıl yapılan indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Cuma günü başlayacak olan kampanyada indirim oranını yüzde 24'e çıkardık. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Eylül-18 Ekim döneminde ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak."

Turan, söz konusu kampanyada esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayarak, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabilecek." değerlendirmelerini yaptı.

"Kampanyadan yaklaşık 192 bin kişi yararlanacak"

Ergün Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.

Kampanyadan, satışları 2017'nin haziran sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanacağı bilgisini vererek, "Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Turan, kampanyaların, belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığına işaret ederek, yaz döneminde birçok kişinin tatilde olması dolayısıyla indirim kampanyasının bahar ayında hayata geçirildiğini bildirdi.

Kampanyadan yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanacağını aktaran Turan, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini bildirdi. AA

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