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TOKİ'den İstanbul'a 4 bin konut

09 Şubat 2018 12:04

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da bu yıl 3 bin 500-4 bin konutun arzını gerçekleştireceklerini söyledi.

TOKİ'den İstanbul'a 4 bin konut

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Turan, amaçlarının sosyal konuta erişmek isteyen vatandaşlara imkan çerçevesinde sosyal konut yapmak olduğunu söyledi.

 
Turan, şöyle devam etti:
 
" İstanbul'da bundan vazgeçmiş değiliz. Bu yıl içerisinde Silivri'de ihale gününü aldık, mart ayının ortalarında olacağını tahmin ediyorum. Silivri'de 1400'e yakın konuta bu yıl içerisinde başlamış ve kuralarını çekmiş, gelecek yıl da teslim etmiş olacağız. Kayabaşı ve Hoşdere arasında 1000'e yakın konut bu yıl içerisinde başlayacağımız var. Yine 1000'e yakın konut üretim aşamasında olup satacağımız var. Yine Tuzla bölgesinde planlamasını yaptığımız bir alanda sosyal konut anlamında orta ve dar gelir grubuna yapacağımız konutlar var. İstanbul'da bu yıl 3 bin 500-4 bin konut arz etmiş olacağız."
 
 
TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyük çaplı park projeleriyle de ilgilendiklerini belirterek, "Bunu TOKİ Park olarak isimlendirdik. Şu an önümüzde 4 büyük proje var." dedi.
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