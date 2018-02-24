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TOKİ'den turizm çalışanlarına müjde!

24 Şubat 2018 15:32

TOKİ Başkanı Ergün Turan turizm sektöründe çalışan emekçiler için yeni projeler geliştirdiklerini açıkladı.

TOKİ'den turizm çalışanlarına müjde!

 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra turizm sektöründe çalışan emekçiler için de yeni projeler geliştirdiklerini müjdeledi. Turan projenin ilk etabında Antalya'da 583 konut inşa edeceklerini, ilk etap için ihaleyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

 
Turan, Karaman’da OSB işçilerini, Bursa ve Gaziantep'e basın mensuplarını,  İzmir  Çeşme’de turizm çalışanlarını kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını hatırlattı. 
 
Evi olmayan turizm sektörü çalışanları için yeni konutlar inşa edeceklerini ifade eden Turan, "Alt gelir grubu turizm çalışanları kira öder gibi ev sahibi olacak. 250 ila 400 lira taksitle ve bu bedeli evlerine taşındıktan sonra ödemek kaydıyla ev sahibi yapacağız." dedi. 
 
Antalya’daki projeden bahseden Turan, "İlk etap için ihaleyi gerçekleştirdik. 50 bin 40 metrekarelik alan üzerinde tasarlanan projemiz, kültür tesisi ve diğer sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi olacak." dedi. TOKİ'nin Antalya'ya inşa edileceği proje mahalle kültürünü yansıtacak.
 
Ergün Turan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; "Proje kapsamında 3 tipte tasarlanan 13 blok olacak. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası, gazebo ve bitkilendirme gibi donatı ve peyzaj uygulamalarını içeren konut alanı, görsel açıdan zenginlik sunan nitelikli yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarıyla zenginleşecek. Turizm çalışanlarımızın sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilmesi için projemizi bütüncül bir yaklaşımla ele aldık. Projemizde sosyal etkileşimi destekleyecek kültür tesislerini de inşa edeceğiz. Proje kapsamında inşa edeceğimiz kültür merkezinde 8 atölye, kütüphane, sergi salonu, fuaye alanı ve 260 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon yer alıyor. Binanın cephesinde yöresel ve geleneksel bir malzeme olan traverten kullanılırken, modern çizgiyi de yansıtmak amacıyla alüminyum güneş kırıcıları tercih ettik. Kullanıcıların odak noktası ve toplanma merkezi olarak tasarlanan tesisle, kültür ve sanat üretimlerine katkı sağlanmasını amaçladık. Proje alanında yer alan cami ise geleneksel ve modern çizgilerin harmanlandığı bir tasarım anlayışını yansıtacak."
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