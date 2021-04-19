Tommy Life Genel Müdürü Adem Erdal: “100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz”

Avrupa ve dünyada tekstil sektörünün odak noktası haline geldiklerini belirten Tommy Life Genel Müdürü Adem Erdal, “Türkiye'de başarı hikayeleri yazmaya devam ediyoruz. Türk ihracatını ayakta tutan tekstil sektörü neredeyse tüm dünyayı giydirir hale geldi. Firmamız ise geçen yıllar boyunca dünyanın farklı coğrafyalarında birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırma başarısı gösterdi. Özellikle toptan satış konusunda geniş bir coğrafyada satış portföyüne alan şirketimiz, 2021 itibariyle tam 100 ülkeye spor giyim ürünleri ihraç ediyor” dedi.

“KAZANDIĞIMIZI YİNE BU İŞE YATIRDIK”

Üretimin ve ihracatın önemine değinen Adem Erdal, “Bir aile şirketi olarak yıllar önce hem toptan hem de perakende satışa başladık. Zaman geçtikçe ve kazandıkça, kazanımlarımızı yine bu işe yatırdık. İstanbul'daki tekstil merkezlerinde showroomlar açınca yurtdışındaki müşteriler bizi keşfetti ve Balkanlar'dan Avrupa'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya geniş bir coğrafyaya toptan ürün satışı yapmaya başladık. 2020 yılı sonu itibariyle ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısı 100'e ulaştı” ifadelerini kullandı.