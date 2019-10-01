Bursa domatesi, 1 lira 20 kuruştan tarladan çıkarken, halde fiyatı 70 kuruşa kadar geriledi. Domateste ürün bolluğu yaşanırken, talebinin azalması ise satışları etkiledi. Satılamayan tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı.

Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, ürün fiyatlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Domatesin kış mevsiminde 6 liraya satıldığı zaman hiçbir suçları olmadığı halde kabzımalların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Yüksekyayla, “Domates, şu anda 70 kuruştan başlıyor ve en iyi domates 1 lira. Bu sene domates fiyatları çok düşük. Hatta daha önce 50 kuruş ile 70 kuruş arasında gidiyordu. Satış yok işte. Halde saat 09.00 olmuş. Bu saatte bile bütün mallar duruyor. Esnaf bu sene çok zarar etti. Eken çiftçi de çok zarar etti. Hiç görülmemiş bir sene” diye konuştu.

'HER YENİ ESKİYİ ÇÜRÜTÜYOR'

Hale 100 ton domates girdiğini, bu domatesin de 3’te 1’inin satılıp 3’te 2’sinin satılamadığını belirten Hacı Yüksekyayla, daha sonra şunları söyledi: