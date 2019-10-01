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Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da talep düştüğü için kilosu 70 kuruşa kadar düşen ve satılamayan tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı. Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, “60-70 ton domates hala satılmadı. Her yeni gelen mal eskiyi çürütüyor. Atmıyoruz, zararına satıyoruz ama yüzde 20’si çürüyüp çöpe gidiyor” dedi.

Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı

Bursa domatesi, 1 lira 20 kuruştan tarladan çıkarken, halde fiyatı 70 kuruşa kadar geriledi. Domateste ürün bolluğu yaşanırken, talebinin azalması ise satışları etkiledi. Satılamayan tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı.
Yüreğir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hacı Yüksekyayla, ürün fiyatlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Domatesin kış mevsiminde 6 liraya satıldığı zaman hiçbir suçları olmadığı halde kabzımalların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Yüksekyayla, “Domates, şu anda 70 kuruştan başlıyor ve en iyi domates 1 lira. Bu sene domates fiyatları çok düşük. Hatta daha önce 50 kuruş ile 70 kuruş arasında gidiyordu. Satış yok işte. Halde saat 09.00 olmuş. Bu saatte bile bütün mallar duruyor. Esnaf bu sene çok zarar etti. Eken çiftçi de çok zarar etti. Hiç görülmemiş bir sene” diye konuştu.

'HER YENİ ESKİYİ ÇÜRÜTÜYOR'

Hale 100 ton domates girdiğini, bu domatesin de 3’te 1’inin satılıp 3’te 2’sinin satılamadığını belirten Hacı Yüksekyayla, daha sonra şunları söyledi:

“Halde şu anda 60-70 ton domates var. 3’te 1’i anca satıldı. 3’te 2’si duruyor. Domates kışın 4-5 liraydı. Herkes bunu konuşuyordu ama şu anda düşük kimse bahsetmiyor. Eğer arz çok talep yoksa mal düşüktür. Ama arz az talep fazlaysa fiyatlar tekrardan 4-5 lirayı bulabiliyor. Mallar kaldı. Yarın tekrar yenisi gelecek. Her yeni eskiyi çürütüyor. Yeni geldiğinde bunun fiyatı daha da düşecek. Atmıyoruz ama neticede zararına da olsa satıyoruz. Yüzde 20’si çürüyüp çöpe gidiyor.”

Çiftçilerin tüketimden çok domates ektiğine ve devletin domates ekimi konusuna müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Yüksekyayla, “Herkes dilediği gibi domates ekiyor. Bunun programlanması lazım. Bugün hangi bölgelerde ne ekilebilir, ne kadar kotayla ekilebilir buna bakmak lazım. Bir sene bakıyorsunuz ki fiyatlar tavan yapmış, bir sene bakıyorsunuz ki taban yapmış. Dengeyi tutturmak mümkün değil. Şu anda bu mallar milli servet. Bu vatanın parası. Bu halkımızın cebinden gidiyor. Ekonomiye katkı sunmuyor. Bunun hükümetin veya devletin karşılayacağı durum yok. Bunu biz biraz oluşturuyoruz. Bir sene mal para etti mi ertesi sene hepimiz o malı ekiyoruz. Ondan sonra da para etmiyor. Bunun için devletin el koyup belli bir plan dahilinde yapılırsa daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
domates üretimi Adana

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