FİNANS

Tonu 4 buçuk milyon dolar olan yakıtı üretmeyi başardılar

24 Ocak 2018 10:16

Türk Ar-Ge firması, ABD’nin yaklaşık 50 yıldır üreterek tonunu 4 buçuk milyon dolara sattığı bor türevli füze ve roket yakıtını üretmeyi başararak, ABD’nin, ‘Zeytin Dalı’ operasyonu karşısındaki olumsuz tavırlarına cevap verdi.

Tonu 4 buçuk milyon dolar olan yakıtı üretmeyi başardılar
Edremit ilçesindeki Ar-Ge firması, Türk savunma sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak için önemli bir çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla bor madenini farklı bir biçimde işleyerek yakıta dönüştüren firmanın bilim heyeti, ABD’nin yaklaşık 50 yıldır ürettiği ve dünya pazarında tonu 4 buçuk milyon dolar civarında satılan ‘Amorfosbor’ isimli füze ve roket yakıtını üretmeyi başardı.
 
Yaptığı bilimsel çalışmalarıyla Nobel'e aday gösterilen Ar-Ge firmasının yetkilisi ve bilim insanı Faruk Durukan, ürettikleri yeni malzemenin Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.
 
 
 
Durukan, “Amorfosbor, yaklaşık 50 yıldır Amerika’da kullanılan ve bor madeninden elde edilen bir malzemedir. Bu malzeme özellikle roket ve füze yakıtı ve hatta son zamanlarda uçak yakıtı olarak kullanılıyor. Roket ve füze yakıtı olarak, özellikle uzun menzilli olanlarında uzun zamandır en iyi itici olarak kullanılıyor. Kötü mal sahibi insanı ev sahibi yaparmış diye bir laf vardır. Özellikle Amerika’nın bu son Zeytin Dalı operasyonunda yaptığı tavır, yanlış hareketler bizleri savunma sanayinde yeni ham madde arayışına itti. Bizler, bu yönde yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Amorfosbor isimli bu değerli yakıtı üretmeyi başardık. Füzelerimizde kullanabileceğimiz bir yakıt türüdür bu.
 
Zaten rezervlerinin büyük çoğunluğu ülkemizde olan bor madeninin bir malzemeye dönüştürülerek çıkması güzel bir gelişmedir. Bizler bor ile ilgili yaptığımız çalışmalarımız ile yaklaşık 10 faydalı tür madde üretmeyi başarmıştık. Hatta bu arada bor ile radyasyon ışınları, nötron ışınlarını durduran maddeyi de üretmiştik. Bu çalışmamız ile ABD’den 3 bilim ödülü almıştık. Son ürettiğimiz bu yakıtın tonu 4 buçuk milyon dolar gibi bir fiyat ediyor. Fakat Türkiye’de mal oluş fiyatı çok yüksek rakamları bulmuyor. İşlenmeden 50 bin doları geçmeyecek bir rakamdadır,ama işlenince fiyatı çok artıyor. Bizim de amacımız, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişen problemlere çözüm üretmektir.
 
Şu anda ülkemizin savunma sanayinde böyle ürünlere ihtiyacı vardır. Çok yakın zamanda borkarbür isimli ürünü de bor madenimizden üretmiştik. Bu da savunma sanayiimizde kullanılıyordu. Son ürünümüz de ülkemize hayırlı olsun. Tabii ürettiğimiz her ürün, ülkemizin nereden nereye geldiğini dünyaya göstermektedir. Düşmanlarımıza korku, dostlarımıza da güven vermektedir. Biz bu başarıları, devletimizin bir kuruşunu harcamadan, kendi imkanlarımızla sağladık. Bunu ayrı bir görev ve gurur sayıyoruz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.İHA

 

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Okuyucu Yorumları23 yorum
  • 326 Oy
    Helal olsun.
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  • 21 Oy
    bu yakıtı arabalarda ve gemilerde kullanılır hale getirebilirler ise Türkiyenin için çok faydalı olur.
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  • 313 Oy
    helal olsun hayırlı olsun bu insanlar gercek vatansever milliyetci
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  • 230 Oy
    helal olsun bilim insanlarımıza. ama umarım borumuz kalmıştır. yada özelleştirilen madenlerimizden bize de verirler.
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  • 20 Oy
    Allah sizden razı olsun sizi korumak lazım aselsan mühendislerini koruyamadık ;((
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  • 15 Oy
    Çok şükür sonunda yapabildik Bor rezervinde ilk sıralardayız ama işletemiyorduk helal olsun bu işi hızlandırıp ekonomi ve savunma sanayisini kalkındırmalıyız geri plana bırakılacak iş değil bu.
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  • 2 Oy
    içimizdeki vatan hainleri kahroluyordur şimdi
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  • 1 Oy
    eğer doğru ise çok şükür!!
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  • 1 Oy
    işte bu adamları destekleyin inşaatçıları değil bunları
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  • 1 Oy
    bor madeni yeni yakıt şekli olacak aklımızı kullanırsak
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  • 1 Oy
    hemen koruma altina alin aselsan muhendislerinin basina gelen olaylar birdaha yasanmasin yetkililer lutfen koruyun bu insalarimizi
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  • 1 Oy
    Elimizde bir sürü hammadde var daha yeni üretmeye başlıyoruz inanılır gibi değil! İnşallah devamı gelir.
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  • 1 Oy
    Allahınıza kurban Allah sizleri düşmanlarımızdan korusun yolunuz açık olsun
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  • 1 Oy
    BRAVO.. MİLLETİMİZE BÖYLE HABERLERLE GELİN.. İHTİYACIMIZ BİRAZ MORAL.
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  • 0 Oy
    ABDnin 50 yıl önce ürettiğini biz şimdi üretebiliyoruz. Bu haber bu üzücü gerçeği de gözler önüne sermiş. Aradaki fark tam 50 yıl...
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  • 0 Oy
    şimdi sırada bor ile giden araba yaparak büyük açık yaratıp cebimizden çıkan araba ve fosil yakıt türevleri cebimizde kalmalı hatta ürettiğimiz arabayı tüm dünyaya satarak kafaya oynamalıyız...
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  • 0 Oy
    ALLAH RAZI olsun,,,,kahpelere kalleşlere,çakallara karşı bu DEĞERLERİMİZİ ,Başarılı Kardeşlerimizi KORUYALIM,,,,her türlü ÖNLEMLER alınmazlı,,,daha önce yaşadıklarımızı biliyoruz,,,,RABBİM YARDIMCIMIZ Olsun,,,
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  • 0 Oy
    allah razı olsun.durmak yok yola devam.
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  • 0 Oy
    çok sevindim çok mutlu oldum bu güzel haber karşısında helal olsun !!!
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  • 0 Oy
    ne oldu tayyip erdoğan düşmanları diliniz cebinizemi kaçtı. durmak yok türkiyem daima ileri yola devam. hasetlerinden çatlasın türkiye düşmanları.
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  • 0 Oy
    Maşallah helalolsun size verin Türke imkanı uzayda üs kursun şimdi birde pazarlara ne mutlu ülkeme
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  • 1 Oy
    Afrin operasyonunu mu beklemiş lansman için?
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  • 2 Oy
    ilk müşteri küçük enişte olur valla
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