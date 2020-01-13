FİNANS
  4. Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı.

Toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Kasım ayında 727 bin 917 ton inek sütü toplandı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,1, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı.
Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 2,2 azalarak 128 bin 733 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 8 azalarak 1 milyon 398 bin 821 ton olarak gerçekleşti.
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,6 azalarak 89 bin 410 ton, Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 92 bin 706 ton olarak gerçekleşti.
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kaymak üretimi yüzde 20,4, ayran üretimi yüzde 6,8, artarken inek peyniri üretimi yüzde 1,2, tereyağı üretimi yüzde 7,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 14,4, yağsız süt tozu yüzde 18,3 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 84,5 azaldı.
Süt ürünleri üretimi, Kasım 2018-Kasım2019
Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kaymak üretimi yüzde 23,6, tereyağı üretimi yüzde 13,9, yağsız süt tozu yüzde 8 artarken ayran üretimi yüzde 2,1, inek peyniri yüzde 6,4 ve diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 14,6, tam yağlı süt tozu yüzde 15,3 azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”
Kar ve ihracat sakatat fiyatlarını arttırdıKar ve ihracat sakatat fiyatlarını arttırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Yerli otomobil için bir adım daha

Yerli otomobil için bir adım daha

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Altın fiyatları 2020'de yükselmeye devam edecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl: “Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız”

Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl: “Yerli şarj istasyonunun temelini yakında atacağız”

Toplanan inek sütü miktarı Kasım’da yüzde 2.1 azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Kasım’da yüzde 2.1 azaldı

Asgari geçim endeksi açıklandı: 6 bin 897 lira

Asgari geçim endeksi açıklandı: 6 bin 897 lira

Türk Telekom ‘Enerji’ için çalışmalarını sürdürüyor

Türk Telekom ‘Enerji’ için çalışmalarını sürdürüyor

TÜİK - İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 7.62 yükseldi

TÜİK - İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 7.62 yükseldi

TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Yeni yılda ev sahibi olmak kolaylaşmalı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.