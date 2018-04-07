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Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Torba Yasa'dan gençlere istihdam konusunda ekstra destekler çıktı. Artık vergi ve prim destekleri sayesinde gençler daha kolay iş bulacak. Çalışan gençlerin yetim maaşı ise kesilmeyecek.

Geçen hafta yürürlüğe giren Torba Yasa ile genç istihdama yönelik desteklerin yanı sıra gençlere çalışsalar da yetim maaşı almaya devam hakkı geldi.

Gençlere çifte maaş şansı

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada gençler için de çok önemli müjdeler bulunuyor. İşte torbadan çıkan müjdeler:
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-1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek.
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-Yeni işe alınan eleman genç ve kadın ise süre 12 aydan 18 aya kadar çıkacak.
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-İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.
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MAAŞLAR 1 NİSAN 2018'DEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLATILACAK

MAAŞLAR 1 NİSAN 2018'DEN İTİBAREN YENİDEN BAŞLATILACAK
-Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenler, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.
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-İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaş, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek.
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-Çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri yeniden başlatılacak ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak. Maaşın başlatılması için SGK'ya müracaat gerekecek. Böylece maaşı 1 Nisan 2018'den itibaren yeniden başlatılacak.
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- Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak ve parttime işe girişleri kolaylaştırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlandı.
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istihdam desteği prim desteği vergi desteği torba yasa
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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