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Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifindeki maddeler netleşti. Teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik hakları ile ilgili de çok önemli bir düzenleme yer alıyor. Uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak.

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

TBMM'ye sunulan torba yasada, şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı arttı. Tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.

Üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından harp okullarına öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

Sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getirildi.

TBMM'ye sunulan teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik hakları ile ilgili de çok önemli bir düzenleme yer alıyor.

Yapılan düzenleme doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında yeni bir zam öngörüyor. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.

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