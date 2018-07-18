Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

TBMM'ye sunulan torba yasada, şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı arttı. Tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'e yükseltildi.

Üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından harp okullarına öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatıldı.

Sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getirildi.

TBMM'ye sunulan teklifte, sağlık çalışanlarının emeklilik hakları ile ilgili de çok önemli bir düzenleme yer alıyor.

Yapılan düzenleme doktorların ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında yeni bir zam öngörüyor. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.

