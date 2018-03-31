Torbadan taksi plakalarına vergi muafiyeti çıktı

Habertürk Gazetesi’nden Murat Gürgen’in haberine göre; Katma Değer Vergisi’nde değişiklik öngören kanun tasarısı önceki gece kabul edilirken “Taksi plakalarının değer artışından vergi alınmamasına yönelik düzenlemeye UBER tartışmaları da anımsatılarak itiraz edildi.

MEVCUT DAVALAR DÜŞÜRÜLÜYOR

Hükümet plaka alım satımındaki değer artışından vergi alınmaması ve eski düzenlemeyi KDV’yi de kapsayacak şekilde genişletti. TBMM’de kabul edilen yasada taksi plakalarından değer artışı vergisi alınmamasını mevcut davaların düşürülmesini düzenleyen madde kabul edildi.

Taksi dolmuş minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce elden çıkarıldığında doğan kazançlara ilgili çıkartılan gelir vergisi borçlarının silinmesine dair plan ve bütçe komisyonunda kabul edilen düzenleme verilen önergeyle KDV dahil diğer vergiler de kapsayacak şekilde genişletildi.