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Torbalı’dan Atatürk Orman Çiftliğine 16 ton bal

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, çiftçilerin örgütlü olduğu tek kooperatif olan Torbalı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeniden ayağa kalkarak ilk olarak Torbalı Ticaret Odasının (TTO) desteği ile 16 ton balı Atatürk Orman Çiftliğine sattı.

Torbalı’dan Atatürk Orman Çiftliğine 16 ton bal

İzmir’in Torbalı ilçesinde, çiftçilerin örgütlü olduğu tek kooperatif olan Torbalı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeniden ayağa kalkarak ilk olarak Torbalı Ticaret Odasının (TTO) desteği ile 16 ton balı Atatürk Orman Çiftliğine sattı. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "İlçemize adını veren balımızı ulusal arenaya çıkarmak istiyoruz" dedi.
1977 yılında kurulan S.S. Torbalı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2000’li yılların başına kadar arıcılık ve tarım ile uğraşan çiftçilerin çatı örgütü konumundaydı. Üye sayısı 400 kişiye kadar ulaşan kooperatif, çeşitli nedenlerden dolayı son 13 yıldır aktif olarak kullanılmazken Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 13 yıl sonra yeniden faaliyete geçti. Kooperatifin başına geçen 41 yıllık eğitimci Hüseyin Şimşek çalışmalarına hızla başladı. Kooperatif üyesi arıcıların ürettiği 16 ton çam balı, Atatürk Orman çiftliğine satıldı. Satışa, Torbalı Ticaret Odası (TTO) da destek oldu.

Hedef TORBAL’ı marka yapmak
Öte yandan, Torbalı Ticaret Odası (TTO) ve Torbalı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan bir protokol imzalandı. İlçenin balı TORBAL’ın markalaştırıp aracısız bir şekilde satışa sunulacağı belirtildi. 2013 yılında Torbalı zeytin kolonyasını ürettirip ilçenin markası haline getiren Torbalı Ticaret Odasının, Torbalı’nın balını da ilçenin markası haline getirmeyi hedeflediği öğrenildi.
’İlçenin yerel değerlerine sahip çıkıyoruz’ sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Zeytin kolonyası ilçemizin sembolü oldu. Şimdi de ilçemize adını veren balımızı ulusal arenaya çıkarmak istiyoruz. İlçenin ilk tarımsal kooperatifini destekleyeceğiz. Özellikle tarımsal üretimlerimizi işleyip sanayi ürünü haline getirebilirsek işte o zaman gerçek kalkınmayı yakalarız. Tarıma dayalı sanayimizin güçlenmesi için tarımsal üretimimizin artması lazım. Köylümüze destek olup şehirlerde yaşayan vatandaşımızın sağlıklı ürünler tüketmesini sağlayabiliriz" dedi.

"Araya aracı firma, şahıs girmeden satmayı hedefliyoruz"
İlk sevkiyatın heyecanını yaşayan Kooperatif Başkanı Hüseyin Şimşek de, ilçede üreticinin haklarını koruyarak daha iyi kar elde etmesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kooperatif olarak üreticinin ürünlerini araya aracı firma, şahıs girmeden satmayı hedefliyoruz. Çeşitli kurumlarla yaptığımız görüşmelerle bu yıl bal üreticilerinin aracı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda Torbalı Ticaret Odası Başkanı bize çok destek oluyor. TTO ile el ele verip TORBAL markasını ilçenin sembolü haline getireceğiz. 16 tonluk ilk balı sevkiyatımızı aracısız bir şekilde Torbalı Ticaret Odası Başkanının desteği ile gönderdik. Kooperatifimizi yeniden ayağa kaldırıp markalaşma çalışması başlatacağız" dedi.
Çam balının değerlerinin; çiçek, akasya, ayçiçeği ve kestane ballarına oranla daha yüksek ve verimli olduğu ifade edilirken, çam balının içindeki enzim, fenolik madde (Bitki veya meyvelerin kendine has renk ve tat, koku gibi özelliklerinin belirlenmesinde rol alan, asıl amacı bitkiye koruma olan madde) ile flavonoid (insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi grubu) içeriğinin tedavi edici etkiye sahip olduğu ifade edildi. Yine yapılan araştırmalar sonucunda balın bir çok faydasının bulunduğu da belirtildi.

Torbalı’dan Atatürk Orman Çiftliğine 16 ton bal

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