FİNANS

Torku'dan 'iflas' iddialarına karşılık ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflasını açıklayacağı şeklinde sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Torku'dan 'iflas' iddialarına karşılık ilk açıklama

Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflas açıklayacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla alakalı Torku firması sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu, Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır.

Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu.

Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor.

Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz."


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Anahtar Kelimeler:
torku Çiftçi kooperatifi markası iflas

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