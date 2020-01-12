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  4. Tosyalı’dan Kilis’e dünya standartlarında eğitim kampüsü

Tosyalı’dan Kilis’e dünya standartlarında eğitim kampüsü

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kilis’teki eski Tekel Suma Fabrikası’nı satın alan Tosyalı Holding, yapıyı eğitim kampüsüne dönüştürmek için çalışmalara başladığını duyurdu.Sanayideki başarıları ve dev yatırımlarıyla olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Tosyalı Holding’in eğitime katkı sunduğu en yeni adres Kilis oldu.

Kilis’teki eski Tekel Suma Fabrikası’nı satın alan Tosyalı Holding, yapıyı eğitim kampüsüne dönüştürmek için çalışmalara başladığını duyurdu.
Sanayideki başarıları ve dev yatırımlarıyla olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Tosyalı Holding’in eğitime katkı sunduğu en yeni adres Kilis oldu. Yapılan açıklamaya gore Türkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar onlarca eğitim yatırımını üstlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devreden Tosyalı, şimdi de Kilis’in merkezindeki eski Tekel Suma Fabrikası’nı satın aldı ve dünya standartlarında bir eğitim kampüsüne dönüştürülmesi için düğmeye bastı.
‘Tosyalı Eğitim Kampüsü’ için 11 Ocak’ta Kilis’te düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis Valisi Recep Soytürk, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı katıldı. 50 bin dönümü aşkın arazide konumlanacak kampüs şehrin ve bölgenin en büyük eğitim projeleri arasında yerini alırken, 1000’e yakın öğrenciye dünya standartlarında eğitim sunacak.
“Ülkemizin geleceğine armağan”
İmza töreninde Türk halkı adına Tosyalı Ailesi ve diğer tüm hayırseverlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ülkemizin eğitim standartlarını yükseltmek için milletimizle el ele bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, hayırsever iş insanlarımız önemli bir rol üstleniyor. Her zaman tekrar ediyorum; herkesin parası olabilir, ama hayır işlemek herkese nasip olmaz. Özellikle eğitim alanında yapılan bu yatırımları, çocuklarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceğine bir armağan olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise, sosyal sorumluluk yatırımlarını en az grubun ticari başarıları ve sanayi yatırımları kadar önemsediklerinin altını çizdi. Özellikle eğitim alanında bugüne kadar onlarca kalıcı eser yaptıklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiklerini açıklayan Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kilis’te bugün imzalarını attığımız Tosyalı Eğitim Kampüsü’nün ise bizim için ayrı bir yeri bulunuyor. Atalarımızın, ailemizin doğduğu ve büyüdüğü bu topraklara katkı sunmak, değer katmak bizler için ayrı bir gurur ve mutluluk. Öte yanda, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında hayır işleri yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda sınır tanımıyoruz. Temennimiz, bu tür konularda önümüze daha çok fırsat çıkması”
1000 öğrenciye eğitim sunacak
Son birkaç yıldır atıl olan yapıyı holding, 12.5 milyon TL’ye satın aldı. 50 bin dönümü aşkın bir arazi üzerine kurulan yapı, eğitim kampüsüne dönüştürüldüğünde, 100 derslik ve anaokulu binasıyla bölgede tam teşekküllü bir eğitim programı sunacak. Yaklaşık 1000 öğrenciye dünya standartlarında eğitim sunması planlanan kampüs bünyesinde, aynı zamanda, spor tesisleri, kütüphane, bilim merkezi ile kültür-sanat merkezinin de yer alması planlanıyor.

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