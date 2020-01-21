Total istasyonları ile Spotify arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Total istasyonları ile müzik platformu olan Spotify arasında yenilikçi bir iş birliği yapıldı.

Total'den yapılan açıklamaya göre, Total istasyonları, markanın reklam spotlarının, Spotify üzerinden araç sürücülerine ulaşmasını sağlayacak olan araç içi hedefli reklam çalışması ile Türkiye'de bir ilke imza attı.Bu çalışma ile birlikte Total istasyonları, sadece otomotivle ilgili kullanıcıları hedeflemekle kalmadı, o sırada otomobil içinde olduğunu bildiği sürücülere de bu çalışma ile erişti.

Total istasyonlarının, 2 milyardan fazla çalma listesi ve 217 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Spotify ile yaptığı bu özel çalışma kapsamında Total reklamları, araç içinde o anda Spotify'dan müzik dinleyen yaklaşık 1 milyon araç sürücüsüne ulaştı.

Total, bu çalışma sayesinde, otomobil içerisinde olduğunu bildiği sürücüleri teklif ve fırsatlarından haberdar etti.Daha önceki reklam modellerinde, o anda sürücünün araç içerisinde olup olmadığı bilinemiyorken, bu reklam model ile sürücülere araç içerisindeyken erişim sağlandı.