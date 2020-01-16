Toyota mobilite servisleri için Avrupa'da "Kinto"yu kurdu

İSTANBUL (AA) - Toyota, Avrupa çapında mobilite hizmetleri sunan bir marka olan Kinto'yu kurduğunu duyurdu.

Toyota açıklamasına göre, Kinto, Toyota'nın mobilite şirketine evrilme konusundaki global vizyonunun bir parçası olarak dünya çapında insanlara farklı mobilite çözümleri sunmaya yönelik servisler sağlayacak.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Kenshiki 2020 Forumu'nda açıklanan bu yeni marka ile Toyota özel müşterilerine ve filo araç satışına ek olarak mobilite hizmetlerini dört ana başlığa dayanan bir stratejiyle büyütmeyi amaçlıyor.

Kurumsal müşterileri ve bireysel kullanıcıları kendine çekmek, kiralama pazarındaki payını artırmak, araç paylaşımı veya üyelik gibi hizmetleri bağlantı servislerinin gücünü kullanmak isteyen Toyota ayrıca, gelecekte kullanılacak otonom taşımacılık hizmetlerini entegre etmek için çalışmalar da yapacak.

Yeni kurulan marka, mobilite adına yeni fırsatlar sunarak "kapsayıcı ve güvenilir", "basit ve zahmetsiz" ve "sürdürülebilir" hizmetler sunacak. Yeni markanın adı, Japonya’daki ünlü bir animasyon karakteri olan ve istediğinde ulaşımını sağlayan Kintoun veya uçan nimbus isminden türetildi.