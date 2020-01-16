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  4. Toyota mobilite servisleri için Avrupa'da "Kinto"yu kurdu

Toyota mobilite servisleri için Avrupa'da "Kinto"yu kurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Toyota Avrupa Başkan ve Üst Yöneticisi Johan van Zyl: - "Yeni marka ile uygulanabilir ve sürdürülebilir pazarlarda, geleneksel iş modelimize mobilite servisleri ekleyerek, yeni müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebileceğiz"

İSTANBUL (AA) - Toyota, Avrupa çapında mobilite hizmetleri sunan bir marka olan Kinto'yu kurduğunu duyurdu.

Toyota açıklamasına göre, Kinto, Toyota'nın mobilite şirketine evrilme konusundaki global vizyonunun bir parçası olarak dünya çapında insanlara farklı mobilite çözümleri sunmaya yönelik servisler sağlayacak.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Kenshiki 2020 Forumu'nda açıklanan bu yeni marka ile Toyota özel müşterilerine ve filo araç satışına ek olarak mobilite hizmetlerini dört ana başlığa dayanan bir stratejiyle büyütmeyi amaçlıyor.

Kurumsal müşterileri ve bireysel kullanıcıları kendine çekmek, kiralama pazarındaki payını artırmak, araç paylaşımı veya üyelik gibi hizmetleri bağlantı servislerinin gücünü kullanmak isteyen Toyota ayrıca, gelecekte kullanılacak otonom taşımacılık hizmetlerini entegre etmek için çalışmalar da yapacak.

Yeni kurulan marka, mobilite adına yeni fırsatlar sunarak "kapsayıcı ve güvenilir", "basit ve zahmetsiz" ve "sürdürülebilir" hizmetler sunacak. Yeni markanın adı, Japonya’daki ünlü bir animasyon karakteri olan ve istediğinde ulaşımını sağlayan Kintoun veya uçan nimbus isminden türetildi.

Açıklamaya göre, Toyota, Kintoun gibi Kinto ile müşteri ne zaman ve nereye isterse akıllı ve kolay ulaşım sağlayacak hizmetleri sunmayı planlıyor. Kinto markalı hizmetler, sürdürülebilirlik ve uygunluğa göre pazara sunulacak.

Tek bir aylık ödemede araç, servis, sigortayı kapsayan tam hizmet kiralama teklifleri olan Kinto One, büyük hibrit ürün gamı üzerine kurulan işletme maliyeti olmadan self servis konseptine dayalı araç paylaşım servisi Kinto Share, şirket içinde çalışanların araç havuzu olarak kullanabileceği ve verimli araç kullanımını artırarak karbon ayak izini azaltan Kinto Join, üyelik bazlı araç kiralama servisi esnek ve premium deneyim sunan Kinto Flex olacak.

Kinto, Avrupa’da kademeli olarak hizmete girecek ve servisler, mobil uygulamalar, entegre ödeme çözümleriyle desteklenerek hayatı kolaylaştıracak.

- "Büyüme stratejimizin bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Johan van Zyl, Kinto'nun tüm Avrupa'da büyüme stratejilerinin bir parçası olduğunu belirterek, "Bu yeni marka ile uygulanabilir ve sürdürülebilir olan pazarlarda, geleneksel iş modelimize mobilite servisleri ekleyerek, yeni müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebileceğiz ve şehirlerin artan mobilite taleplerine destek olabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kinto, toyota,

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