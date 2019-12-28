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  4. "Toyota"nın fabrika turları sivil toplum kuruluşlarına bağış oldu

"Toyota"nın fabrika turları sivil toplum kuruluşlarına bağış oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim tesislerine teknik gezi düzenlemek isteyen firmalar, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları LÖSEV, Darüşşafaka Cemiyeti ve TURMEPA ile iş birliği kapsamında seçecekleri üç sivil toplum kuruluşundan en az birine fabrika tarafından belirlenen bağışı gerçekleştirdikten sonra programa dahil edildi

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi, son yıllarda firmalar tarafından artan fabrika turu taleplerinden bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim tesislerine teknik gezi düzenlemek isteyen firmalar, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları LÖSEV, Darüşşafaka Cemiyeti ve TURMEPA ile iş birliği kapsamında seçecekleri üç sivil toplum kuruluşundan en az birine fabrika tarafından belirlenen bağışı gerçekleştirdikten sonra programa dahil edildi.

Teknik fabrika gezilerinde katılımcılar üretim esnasında pres, kaynak, boya ve montajdan oluşan dört temel süreci bir rehber eşliğinde görme fırsatı yakalarken, fabrika yetkilileri tarafından talebe uygun içeriklerde sunumlar gerçekleştirilerek, Toyota üretim sisteminin uygulaması konusunda örnekleri ile birlikte geniş bir bilgi paylaşımında bulundu.

Tekstil, gıda, beyaz eşya, alüminyum, kimya ve cam gibi sektörlerde hizmet veren 43 firmadan 858 kişi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi ziyaret etti. İş birliği kapsamında firmalar LÖSEV'e 88 bin 700 TL, Darüşşafaka Cemiyeti’ne 72 bin TL ve TURMEPA’ya 26 bin TL olmak üzere, toplamda 186 bin 700 TL bağış yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, LÖSEV, Darüşşafaka Cemiyeti ve TURMEPA ile bir araya gelerek 2020 yılı projelerini değerlendirdiklerini belirtti.

Şentürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretim, ihracat ve istihdam rakamlarımızla Türkiye ekonomisine sağladığımız katma değeri sosyal alanlarda da genişletiyoruz. Son yıllarda üretim tesislerine yönelik turlara artan talep doğrultusunda, Türkiye'nin üretim ve ihracat devi olarak biz de bu talepten önemli bir pay alıyoruz. Bu talebi sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle bir araya getirerek, iş birliğine gittiğimiz sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, bu projeye katkıda bulunan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

Projenin farkındalık yaratmak konusunda büyük önem taşıdığını ifade eden LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön ise Toyota fabrikasını gezmek isteyen ve bu faaliyet karşılığında LÖSEV'e bağış yapan tüm destekçilere teşekkür ederek, bağışlar sayesinde 2019 yılında yeni tanı almış 8 lösemi hastası çocuğun aylık olarak tedavi masrafları için kaynak yaratıldığını ifade etti.

Denizlerimizi yaşatmak için her yıl büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren ve bu yıl 25. yılını kutlayan DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar da "2019 yılında Toyota’nın başlattığı kampanyanın da desteğiyle 41 bin 450 kişiye eğitim verdik. 4 bini aşkın gönüllüyle yaklaşık 11 bin kilogram atığı kıyılardan uzaklaştırdık. Altı tekneden oluşan atık toplama filomuzla yaklaşık 3 bin 500 deniz aracından 1 milyon 700 bin litre gri ve siyah su toplayarak yaklaşık 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M.Tayfun Öktem, Toyota’nın başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle bine yakın öğrencinin eğitimine katkı sağlandığını kaydetti.

Öktem, "Darüşşafaka olarak 156 yıldır “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklarımıza tam bursu, yatılı eğitim veriyoruz. Şu an Türkiye'nin 74 ilinden 927 öğrenci Darüşşafaka’da eğitim görüyor. Tüm giderlerimiz bireysel ve kurumsal bağışlar sayesinde karşılanıyor.Bu proje ile de öğrencilerimizin eğitimine büyük bir katkı sağlandı. Emeği geçen herkese desteklerinden olayı teşekkür ederiz." dedi.

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