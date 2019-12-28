"Toyota"nın fabrika turları sivil toplum kuruluşlarına bağış oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi, son yıllarda firmalar tarafından artan fabrika turu taleplerinden bir sosyal sorumluluk projesi oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim tesislerine teknik gezi düzenlemek isteyen firmalar, Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları LÖSEV, Darüşşafaka Cemiyeti ve TURMEPA ile iş birliği kapsamında seçecekleri üç sivil toplum kuruluşundan en az birine fabrika tarafından belirlenen bağışı gerçekleştirdikten sonra programa dahil edildi.

Teknik fabrika gezilerinde katılımcılar üretim esnasında pres, kaynak, boya ve montajdan oluşan dört temel süreci bir rehber eşliğinde görme fırsatı yakalarken, fabrika yetkilileri tarafından talebe uygun içeriklerde sunumlar gerçekleştirilerek, Toyota üretim sisteminin uygulaması konusunda örnekleri ile birlikte geniş bir bilgi paylaşımında bulundu.

Tekstil, gıda, beyaz eşya, alüminyum, kimya ve cam gibi sektörlerde hizmet veren 43 firmadan 858 kişi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi ziyaret etti. İş birliği kapsamında firmalar LÖSEV'e 88 bin 700 TL, Darüşşafaka Cemiyeti’ne 72 bin TL ve TURMEPA’ya 26 bin TL olmak üzere, toplamda 186 bin 700 TL bağış yaptı.