FİNANS
  4. Toyota'nın kampanyaları yeni yılda da devam ediyor

Toyota'nın kampanyaları yeni yılda da devam ediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla başlattıkları finans kampanyasının da 31 Mart'a kadar uzatılmasıyla Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sahip olunabilecek

İSTANBUL (AA) - Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında cazip fiyat avantajları ve en uygun ödeme koşullarını sunmaya devam ediyor.

Toyota açıklamasına göre, kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla başlattıkları finans kampanyasının da 31 Mart'a kadar uzatılmasıyla Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sahip olunabilecek.

Bunun yanında ayrıca pick-up Hilux ise ocak ayı boyunca 75 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır faiz oranı ile kampanyada yerini alıyor. 2019 model Hilux'lar 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ocak ayı boyunca satışa sunulacak.

Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm CHR modellerini kapsayan 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanyası da ocak ayında devam edecek.

Kampanyada Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit modelleri ile birlikte benzinli seçenekleri de özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni müşterilerini bekliyor. 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Toyota'nın ocak kampanyasında; RAV4 Hybrid, C-HR, C-HR Hybrid, Yaris ve Yaris Hybrid modelleri de fiyat avantajlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor. 31 Ocak'a kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulurken, 2019 model yılına ait Yaris 104 bin 700 TL, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL, RAV4 Hybrid 336 bin 500 TL ve yeni Camry Hybrid 479 bin 200 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla ocak ayı kampanyasına katılıyor.

2020 model Toyota C-HR’ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan fiyat avantajıyla kampanyaya dahil oluyor.

Yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranları ve bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için "takas" imkanı da bulunuyor.

Aynı zamanda Toyota, yeni devreye aldığı program ile birlikte 5 yıl veya 100 bin kilometreye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Transit yakıt ikmali ülke ekonomisine 600 milyon dolar kazanım sağlayacakTransit yakıt ikmali ülke ekonomisine 600 milyon dolar kazanım sağlayacak
Rolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdıRolls-Royce 116 yıllık satış rekorunu kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
toyota

En Çok Okunan Haberler

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

Altın fiyatları fırladı!

Altın fiyatları fırladı!

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
El yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası görücüye çıktı

El yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası görücüye çıktı

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Takım tezgahları üretiminde lider iller İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya

Takım tezgahları üretiminde lider iller İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya

Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Kibar Holding, Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.