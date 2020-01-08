Toyota'nın kampanyaları yeni yılda da devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında cazip fiyat avantajları ve en uygun ödeme koşullarını sunmaya devam ediyor.

Toyota açıklamasına göre, kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla başlattıkları finans kampanyasının da 31 Mart'a kadar uzatılmasıyla Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sahip olunabilecek.

Bunun yanında ayrıca pick-up Hilux ise ocak ayı boyunca 75 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır faiz oranı ile kampanyada yerini alıyor. 2019 model Hilux'lar 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ocak ayı boyunca satışa sunulacak.

Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm CHR modellerini kapsayan 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanyası da ocak ayında devam edecek.

Kampanyada Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit modelleri ile birlikte benzinli seçenekleri de özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni müşterilerini bekliyor. 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.