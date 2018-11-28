FİNANS

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yerli akaryakıt şirketi Türkiye Petrollerinin (TP) enflasyonla mücadele kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatında 5 kuruş daha indirim uygulayacağı bildirildi.

TP'den akaryakıtta 5 kuruş daha indirim

Türkiye'nin yerli akaryakıt şirketi Türkiye Petrollerinin (TP) enflasyonla mücadele kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinin litre fiyatında 5 kuruş daha indirim uygulayacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, TP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan "Enflasyonla Topyekün Mücadele" programına destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TP Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, şirket olarak 55 yılın vermiş olduğu güç, deneyim ve enerjiyle Türkiye'ye hizmette bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Müşterilerine daha kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Demirağ, "Bugün ülkemizin yaşadığı sorunlarda çözümün bir parçası olmak için elimizi taşın altına koyuyor ve ülke genelinde bulunan 700’e yakın istasyonumuzda geçerli olmak üzere benzin ve motorinde, bayilerimizle birlikte kazancımızdan fedakarlık ederek bu gece yarısından itibaren tavsiye edilen pompa satış fiyatları üzerinden litrede 5 kuruş indirim uyguluyoruz." ifadelerini kullandı. KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Petrolleri enflasyonla mücadeleye destek Benzin ve Motorine indirim

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
SEÇİM ÖNCESİ OYNANAN BU İNDİRİM OYUNLARINA ASLA KANMIYORUM.
Çok büyük destek ya olmasaydınız ne olurduk resmen milletle dalga geçiyorsunuz
LPG analıktan mı aceba?
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