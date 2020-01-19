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  4. TPAO 7 ilde petrol arayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

TPAO 7 ilde petrol arayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO 7 ilde petrol arayacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: AA

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