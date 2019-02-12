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TPAO'dan rekor üretim

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) günlük üretiminin giderek arttığını belirterek, "TPAO, 6 Şubat 2019 itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yurt içi ve yurt dışında 136 bin varil günlük üretime ulaşmış oldu. Bu sene bu rakamı daha da yukarılara taşımak için 139 kuyu açacağız." dedi.

TPAO'dan rekor üretim

Dönmez, TPAO'nun İstanbul Silivri'de bulunan Batı Çeltik-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 kuyularında doğal gazı ateşledi.

Buradaki törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerinin sınırlı olduğunu ifade eden Dönmez, potansiyeli yüksek sahalarda arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Dönmez, bu konuda teknolojinin bütün imkanlarını yerli insan kaynağıyla birleştirdiklerini dile getirerek, "Gayret bizden takdir Allah'tan. Bu konuda asla havlu atmayacağız. Yerin altında ne varsa milletimizin emrine ve hizmetine sunmak için sahada olacağız. Varsa bulacağız." diye konuştu.

Bütün gayret ve hedeflerini "Türkiye'nin enerjide öz yeterliliğini sağlayan bir ülke olması" şeklinde özetleyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için de memleketimizin dört bir yanını karış karış arayarak bu kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen yıl TPAO toplam 73 kuyu açmıştı. TPAO, 6 Şubat 2019 itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yurt içi ve yurt dışında 136 bin varil günlük üretime ulaşmış oldu. Bu sene bu rakamı daha da yukarılara taşımak için 139 kuyu açacağız. Bütün plan ve programları bu yönde belirledik. Mevcut sahalarda kuyu açmak suretiyle üretimi artırıyoruz. Bu arada yeni sahaların keşfi de söz konusu olursa, o zaman keşfedilecek rezerv alanlarını da artırmış olacağız.

Trakya'da klasik olmayan yöntemle (unkonvansiyonel) arama çalışmalarına bu sene hız vereceğiz. Benzer şekilde Güney Doğu'da da 'unkonvansiyonel' usullerle petrol üretimiyle ilgili çalışmalarımız da var. Gerek TPAO'nun gerekse faaliyet gösteren diğer özel sektör şirketlerinin çalışmalarındaki temel amacımız klasik olmayan yöntemle üretimi gerçekleştirerek bunu ticari hale getirmek ve yurt dışındaki bilgi ve tecrübeyi buraya taşımaktır. Varsa mutlaka bulacağız ve güçlü ekonominin en büyük girdisi olan enerjinin uygun maliyetli, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlayacağız. Enerji bizim verimli kullanmak zorunda olduğumuz bir kaynak çünkü cari açığımızda önemli bir kalem teşkil ediyor."

FATİH'İN SONDAJ GEMİSİNDEN BU AY NETİCE ALINABİLİR

Dönmez, yerli kömürden rüzgara, güneşe ve nükleerden jeotermale kadar kısa, orta ve uzun vadeli bütün enerji yatırımlarını bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

"Her şey milletimizin rahatı, refahı, huzur ve mutluluğu için." diyen Dönmez, milletin duasının en büyük motivasyonları olduğunu belirtti.

Dönmez, petrol ve doğal gaz ile ilgili kendileri tarafından açıklanmayan hiçbir habere vatandaşların itibar etmemesini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan gelecek müjdeli haberlerin milletimizin nazarında ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. İnşallah çalışmalarımızdan güzel neticeler alırsak bunları milletimizle paylaşmak bizler için gurur vesilesi olacaktır. Bir başka çalışmamız da Akdeniz'de devam ediyor. Fatih sondaj gemimiz 4 bin 200 metrelere ulaşmış durumda. Zannediyorum ki bu ay içinde bir netice alma ihtimalimiz var. Temennimiz orada da bir gaz veya petrol kaynağına rastlamak. Bizler bu yola baş koyduk, inşallah güzel haberleri milletimizle paylaşmak için gece gündüz demeden devam edeceğiz."

Bakan Dönmez, konuşmalarının ardından önce Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazı ateşledi. Daha sonra TPAO'nun aynı bölgede bulunan Batı Değirmenköy 4-5 kuyularına geçerek bu kuyularda da doğal gaz ateşlemesini gerçekleştirdi.

1,2 MİLYONLUK ŞEHİR NÜFUSUNUN 10 YILLIK TÜKETİMİ

Öte yandan, Dönmez'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Batı Çeltik sahasında günlük 100 bin, Batı Değirmenköy sahasında günlük 720 bin metreküp doğal gaz üretilecek. Söz konusu üretim, yıllık 296,5 milyon metreküpe ulaşırken, 1,2 milyonluk şehir nüfusunun doğal gaz tüketimine denk gelecek.

Bu sahaların toplam rezervi ise 3 milyar metreküp seviyesinde bulunurken, Trakya'da bir milyar metreküp kapasiteli bir depolama tesisi kurulacak.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TPAO Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez petrol

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ben benzini 6,22 liradan mazotu 6,25 liradan aldıktan sonra istersen cehennemin dibinde kuyu aç bana ne .İstanbul ,Ankara,İzmir güzel şehir güzel yer amma bana ne.
Neden? Benzini Yüksek Fiyattan Kullanıyoruz? Gazetelerin Haber Arşivini Karıştırın Her SEÇİM ZAMANI; Ya Petrol Buluruz, Ya DOĞALGAZ Buluruz, Ya Petrolde REKOR ÜRETİM Yaparız, Ya Arama Gemilerimiz PETROLE Çok Yakın Haberleri Buluruz, İlla AZİZ NESİN' in Haklı Çıkartmak Zorunda mısınız? Saygılarımla
Hadi hayırlısı.
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