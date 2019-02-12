TPAO'dan rekor üretim

Dönmez, TPAO'nun İstanbul Silivri'de bulunan Batı Çeltik-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 kuyularında doğal gazı ateşledi. Buradaki törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerinin sınırlı olduğunu ifade eden Dönmez, potansiyeli yüksek sahalarda arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini anlattı. Dönmez, bu konuda teknolojinin bütün imkanlarını yerli insan kaynağıyla birleştirdiklerini dile getirerek, "Gayret bizden takdir Allah'tan. Bu konuda asla havlu atmayacağız. Yerin altında ne varsa milletimizin emrine ve hizmetine sunmak için sahada olacağız. Varsa bulacağız." diye konuştu. Bütün gayret ve hedeflerini "Türkiye'nin enerjide öz yeterliliğini sağlayan bir ülke olması" şeklinde özetleyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunun için de memleketimizin dört bir yanını karış karış arayarak bu kaynaklara ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen yıl TPAO toplam 73 kuyu açmıştı. TPAO, 6 Şubat 2019 itibarıyla tüm zamanların rekorunu kırarak yurt içi ve yurt dışında 136 bin varil günlük üretime ulaşmış oldu. Bu sene bu rakamı daha da yukarılara taşımak için 139 kuyu açacağız. Bütün plan ve programları bu yönde belirledik. Mevcut sahalarda kuyu açmak suretiyle üretimi artırıyoruz. Bu arada yeni sahaların keşfi de söz konusu olursa, o zaman keşfedilecek rezerv alanlarını da artırmış olacağız.

Trakya'da klasik olmayan yöntemle (unkonvansiyonel) arama çalışmalarına bu sene hız vereceğiz. Benzer şekilde Güney Doğu'da da 'unkonvansiyonel' usullerle petrol üretimiyle ilgili çalışmalarımız da var. Gerek TPAO'nun gerekse faaliyet gösteren diğer özel sektör şirketlerinin çalışmalarındaki temel amacımız klasik olmayan yöntemle üretimi gerçekleştirerek bunu ticari hale getirmek ve yurt dışındaki bilgi ve tecrübeyi buraya taşımaktır. Varsa mutlaka bulacağız ve güçlü ekonominin en büyük girdisi olan enerjinin uygun maliyetli, sürdürülebilir ve kaliteli olmasını sağlayacağız. Enerji bizim verimli kullanmak zorunda olduğumuz bir kaynak çünkü cari açığımızda önemli bir kalem teşkil ediyor." FATİH'İN SONDAJ GEMİSİNDEN BU AY NETİCE ALINABİLİR Dönmez, yerli kömürden rüzgara, güneşe ve nükleerden jeotermale kadar kısa, orta ve uzun vadeli bütün enerji yatırımlarını bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizdi. "Her şey milletimizin rahatı, refahı, huzur ve mutluluğu için." diyen Dönmez, milletin duasının en büyük motivasyonları olduğunu belirtti.