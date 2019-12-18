'Tr' uzantılı alan adlarının aktarımı 23 Aralık’ta başlıyor

'Tr' uzantılı domainler 'nic.tr' üzerinden yapılacak işlemler ile kayıt operatörlerine devrediliyor. 'nic.tr' adlı domain kayıt sitesi üzerinden yeni domain kaydı ve yenileme işlemleri 3 ay içerisinde durdurulacak. Bundan dolayı firmalar, yenileme süresi yakın olan domain sahiplerini alan adı aktarım sürecini hızla tamamlamaları konusunda uyarıyorlar.

'BELİRLENEN KAYIT OPERATÖRLERİNE AKTARIM BAŞLIYOR'

BTK’nın domain satışı sözleşmesi imzaladığı 13 firmadan biri olan ve Kocaeli Teknokent’te hizmet veren Atak Domain’in CEO’su Bahaddin Yazıcı, "Türkiye’de '.tr' uzantılı olan .com.tr, .org.tr, .av.tr, .k12.tr, .edu.tr, .net.tr, .bel.tr, .dr.tr, .dr.tr, .pol.tr, .gov.tr domainler 1990 yılından beri IANA/ICANN yetkisi bildiğimiz gibi ODTÜ tarafından yürütülmekteydi. ODTÜ’nün, 21 Aralık 2018 ‘de yaptığı sözleşme ile '.tr' kayıt otoritesi yetkisi, BTK’ya devredildi. '.tr' domain kayıt operatörleri, idari, mali ve teknik açıdan yeterlilikleri göz önünde bulundurularak ön yeterlilik kriterleri belirlendi. Bu süreçte 22 firma ile görüşülerek 13 firma ile BTK ile domain satışı sözleşmesi imzaladı. Şimdi, 23 Aralık 2019 tarihinden itibaren BTK-TRABİS domain kayıt operatörlerine aktarım başlıyor. nic.tr domain kayıt sitesi üzerinden yeni domain kaydı ve yenileme işlemleri 3 ay içerisinde durdurulacak. Bundan dolayı, yenileme süresi yakın olan domain sahiplerinin alan adı aktarım sürecini hızla tamamlamaları gerekli." dedi.