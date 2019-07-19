FİNANS

Trabzon'dan 508 milyon dolarlık ihracat!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

2019 yılı ilk yarısında toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nden 2 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Trabzon, toplam gerçekleştirilen ihracatın yüzde 25’ine tekabül eden 508 milyon dolarlık kısmı tek başına sırtladı.

Trabzon'dan 508 milyon dolarlık ihracat!

Trabzon’u ikinci sırada Samsun ve üçüncü sırada ise Zonguldak illeri izledi. 2019 yılı 6 aylık döneminde Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleşen toplam ihracatta bir önceki yıla göre miktarda yüzde 25 ve değerde de yüzde 12 oranında artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi alt bölge birimi olarak TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleştirilen toplam 856 milyon dolarlık ihracatın ise yüzde 60’ı yine Trabzon ili tarafından gerçekleştirildi.

'TRABZON TÜM KITALARA İHRACAT YAPMAKTADIR'

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın ilk yarısında ülkemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında sıralamasında Trabzon ilinin en fazla ihracat gerçekleştiren 17. il olduğuna vurgu yaptı. Gerek ihracatçı sayısı ve gerekse ihracat yapan ülke çeşitliliği açısından da Trabzon ilinin bölge illeri içinde birinci sırada yer aldığını kaydeden Kalyoncu “Trabzon son yıllarda ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttırarak dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapmaktadır” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon ihracat

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