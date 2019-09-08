FİNANS

Trabzonlu balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

1 Eylül’de başlayan balık av sezonunda geçtiğimiz yıllara göre bu yıl palamut avından aradığını bulamayan balıkçılar teknelerini limanlara demirlerken, hamsi avına çıkacakları günü beklemeye başladılar.

Trabzonlu balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

1 Eylül’de başlayan balık sezonunun ardından aradan geçen 8 günde balıkçılar denizlerde umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz yıl balık av sezonunun ilk gününde bin 500 kasa palamutla limana dönen ’Margo Hüseyin’ isimli balıkçı teknesi bu yıl palamut avından henüz bir siftah yapamadı. İstenilen av olmadığı için tekne, bugünlerde hamsi avını beklemek üzere limana demirledi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ'

Margo Hüseyin Gemisi’nin sahiplerinden genç kaptan Mustafa Yılmaz, Eylül ayında sezon açıldığı zaman balıkçıların ilk olarak palamut avcılığıyla sezona başladıklarını hatırlatarak "Palamutun durumu Türkiye’de ve Karadeniz Bölgesinde çok kötü bir durumda. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Deniz’de palamut’a dair bir numune yok. Önceki yıllarda da palamutun olmadığı dönemleri yaşadık ama 50-60 kasa alıp geliyorduk ama bu yıl o da yok. Palamut olmadığı için istavrit felan avladık ama o da istediğimiz gibi değil. O da kendini kaybettirdi. Balık olmadığı için denize çıkmıyoruz" dedi.

'HAMSİ DE OLMAZ İSE...'

Palamut’a dair bir umut olduğunu söyleyemeyeceklerini belirten Yılmaz, "Ama 10-15 gün daha palamut için bekleyeceğiz. Palamut’a oranla hamsi daha iyi görünüyor. Palamut olmaz ise hamsiye başlayacağız. Çok aceleci de davranmak istemiyoruz. Biz hamsiye kadar burada beklemeyi düşünüyoruz. Hamsi de olmaz ise o zaman biz de giderleri karşılamak adına Moritanya açıklarına gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balık olmamasının nedenlerini bir çok sebebe bağlayabileceklerini ifade eden Yılmaz, "Deniz sıcaklığı, iklim ve kirlilik gibi bir çok nedene bağlayabiliriz. Özellikle deniz sıcaklığı çok yüksek. Bu nedenle olmayabileceğini düşünüyoruz. Biraz düşmesi lazım. Balığın havyar dökmesine de bağlı olabilir. Balık 2 yıl üst üste olup 2 yıl olmayacağı dönemlerde olabilir. Her yıl olacak diye bir şey de yok" şeklinde konuştu.

"BEN BÖYLE BİR SEZON YAŞAMADIM'

Margo Hüseyin Gemisi’nin kaptanı olan Şaban Bayraktar ise ilk kez böyle bir av sezonu yaşadığına dikkat çekerek "Bir tek Marmara’da hamsi var deniyor. 1 Eylül’de sezon başladı ve biz denize gidemiyoruz. Ben böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. 1960’lı yıllarda babam onlar yaşamış benzeri bir durumu. Umudumuz var bekliyoruz. Bizlik bir durumu yok. Deniz suyu sıcaklığı da 25-26 derecede bunun soğumasını bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon bu tekne 1 Eylül’de bin 500 kasa palamut ile siftah yaptı ama bu sene hiç bir şey yok. Çıktığımız zaman 3 ton mazot yakıyoruz. Balık olmayınca da boş yere çıkıpta masraf etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon hamsinin bol olacağını beklediklerini belirten Şaban Bayraktar, "Hamsi bu sezon bol olacağı görülüyor. Lüfer’de var. Allah bilir ama ekim ayının başlarında balık tutmaya başlayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Bakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecekBakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecek
Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettilerTaksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamsi palamut

En Çok Okunan Haberler

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

Bakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecek

Bakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecek

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

100 kaymakam alınacak!

100 kaymakam alınacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

Bakanlık duyurdu! Bayramdan önce ödenecek

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gece yarısı kritik atama!

Gece yarısı kritik atama!

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşme sonrası açıklama

Bakan'dan ABD açıklaması: Salı günü netleşecek

Ankara'da taksicilerin 'zam' kuyruğu!

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! Akın ettiler

TÜROB Başkanı Müberra Eresin açıkladı: 2-3 yıl içinde Türkiye'ye 1 milyon ABD'li turist gelebilir

'2-3 yıl içinde Türkiye'ye 1 milyon ABD'li turist gelebilir'

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

Fındık üreticilerinden milletvekillerine çağrı

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam alacak

100 kaymakam alınacak!

Fındık haftanın son gününde serbest piyasada 14,5 liradan işlem gördü

Fındık haftanın son gününde serbest piyasada 14,5 liradan işlem gördü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.