Trabzonlu balıkçılar umudunu hamsiye bağladı

1 Eylül’de başlayan balık sezonunun ardından aradan geçen 8 günde balıkçılar denizlerde umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz yıl balık av sezonunun ilk gününde bin 500 kasa palamutla limana dönen ’Margo Hüseyin’ isimli balıkçı teknesi bu yıl palamut avından henüz bir siftah yapamadı. İstenilen av olmadığı için tekne, bugünlerde hamsi avını beklemek üzere limana demirledi.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUZ'



Margo Hüseyin Gemisi’nin sahiplerinden genç kaptan Mustafa Yılmaz, Eylül ayında sezon açıldığı zaman balıkçıların ilk olarak palamut avcılığıyla sezona başladıklarını hatırlatarak "Palamutun durumu Türkiye’de ve Karadeniz Bölgesinde çok kötü bir durumda. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Deniz’de palamut’a dair bir numune yok. Önceki yıllarda da palamutun olmadığı dönemleri yaşadık ama 50-60 kasa alıp geliyorduk ama bu yıl o da yok. Palamut olmadığı için istavrit felan avladık ama o da istediğimiz gibi değil. O da kendini kaybettirdi. Balık olmadığı için denize çıkmıyoruz" dedi.

'HAMSİ DE OLMAZ İSE...'



Palamut’a dair bir umut olduğunu söyleyemeyeceklerini belirten Yılmaz, "Ama 10-15 gün daha palamut için bekleyeceğiz. Palamut’a oranla hamsi daha iyi görünüyor. Palamut olmaz ise hamsiye başlayacağız. Çok aceleci de davranmak istemiyoruz. Biz hamsiye kadar burada beklemeyi düşünüyoruz. Hamsi de olmaz ise o zaman biz de giderleri karşılamak adına Moritanya açıklarına gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.