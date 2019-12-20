Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı

Elektrik-elektronik mühendisi Trabzonlu genç girişimci Emre Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı girişimcilik konulu paylaşımı 100 binlere ulaşarak gençlere umut ışığı oldu.

Yılmaz, 4 yıl önce kurduğu Aydınlatma Portalı ile bir dünya markası haline geldi. Türkiye’nin en büyük aydınlatma firmaları ve dünyanın en büyük LED üreticilerinin sponsor olarak destek verdiği girişim ABD, İngiltere ve Tayvan merkezli dijital yayınları geride bıraktı.

Yılmaz, her ay 90 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Aydınlatma Portalı’nın, aydınlatma sektöründe Türkiye’nin ve dünyanın en büyük medya organizasyonu haline geldiğini ve bu dev organizasyonun her yıl iki kattan fazla büyüme gösterdiğini ifade etti.

Girişimci Yılmaz, girişimciliğe teşvik eden başarı hikâyesini sosyal medyada bir paylaşımla yayınladı. Girişimciyi kimsenin keşfetmeyeceğini, keşfedilmeyi beklememesi gerektiğini belirttiği bu paylaşım 24 saatte 200 binden fazla kişi tarafından görüntülendi. Binlerce kişi beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak destek verdi.