FİNANS

Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

Elektrik-elektronik mühendisi Trabzonlu genç girişimci Emre Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı girişimcilik konulu paylaşımı 100 binlere ulaşarak gençlere umut ışığı oldu.Yılmaz, 4 yıl önce kurduğu Aydınlatma Portalı ile bir dünya markası haline geldi.

Trabzonlu gencin girişimcilik paylaşımı 100 binlere ulaştı

Elektrik-elektronik mühendisi Trabzonlu genç girişimci Emre Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı girişimcilik konulu paylaşımı 100 binlere ulaşarak gençlere umut ışığı oldu.

Yılmaz, 4 yıl önce kurduğu Aydınlatma Portalı ile bir dünya markası haline geldi. Türkiye’nin en büyük aydınlatma firmaları ve dünyanın en büyük LED üreticilerinin sponsor olarak destek verdiği girişim ABD, İngiltere ve Tayvan merkezli dijital yayınları geride bıraktı.

Yılmaz, her ay 90 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Aydınlatma Portalı’nın, aydınlatma sektöründe Türkiye’nin ve dünyanın en büyük medya organizasyonu haline geldiğini ve bu dev organizasyonun her yıl iki kattan fazla büyüme gösterdiğini ifade etti.
Girişimci Yılmaz, girişimciliğe teşvik eden başarı hikâyesini sosyal medyada bir paylaşımla yayınladı. Girişimciyi kimsenin keşfetmeyeceğini, keşfedilmeyi beklememesi gerektiğini belirttiği bu paylaşım 24 saatte 200 binden fazla kişi tarafından görüntülendi. Binlerce kişi beğenerek, paylaşarak ve yorum yaparak destek verdi.

Yılmaz’ın sosyal medyada hesabından yayımlanan ve büyük bir kitleye ulaşan paylaşımında "Girişimcilik hızı sever. Ertelemeyin. Tereddüt etmeyin. Şüpheye düşmeyin. Fırsat varsa, istek varsa, içten gelen sezgisel bir dürtü varsa harekete geçin" ifadelerini kullanıldı ve bu mesaj gençler için adeta bir umut ışığı oldu.

Yılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Açıkçası mesajıma bu kadar kişinin ilgi göstermesini beklemiyordum. Bu ilgi beni şaşırttı ama çok sevindim. Yurt dışı organizasyonumuzu büyütmek, markamızı tüm dünyaya tanıtmak için bir yurt dışı ofisi açmaya hazırlanıyorum. Ülkemize karşı sorumluluklarımız var bunun farkındayım. Sanayi ve Ticaret Bakanımız Mustafa Varank’ın önderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde milli ve yerli üretim içerisinde olan firmalarımıza girişimcilik ve tanıtım desteği vermeye hazırım. Söz veriyorum bu organizasyonda genç arkadaşlarımıza da fırsatlar sunacağım" dedi.

KAYNAK:İHA

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
Borsa günü yatay tamamladıBorsa günü yatay tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik mühendis Aydınlatma Portalı

En Çok Okunan Haberler

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

100 lirayı, 100 bin liradan satıyor

100 lirayı, 100 bin liradan satıyor

1,5 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek!

1,5 saatlik yolu 45 dakikaya düşürecek!

Asgari ücrette zam pazalıkları devam ediyor! Türk-İş, zam talebini açıklayacak

Asgari ücrette zam pazalıkları devam ediyor! Türk-İş, zam talebini açıklayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

Yoğun ilgi görüyor! Günlük 12 bin 500 TL kazanıyor

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikte yeni tarife modeli! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu

Elektrikte yeni tarife modeli!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

ING Bank Genel Müdürü değişiyor

Dev bankadan önemli ayrılık

Kredi çekecekler dikkat! İşte en cazip yılbaşı kredileri

Kredi çekecekler dikkat! İşte en cazip yılbaşı kredileri

Milli Piyango'nun 2017 yılındaki 61 milyonluk büyük ikramiye biletini satan bayide satışlar yüzde 300 arttı

80 milyon lirayı duyan, o bayiye akın etti

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

Kurulan kapanan şirket istatistikleri açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.