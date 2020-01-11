Trabzon'u 10 yılda 15,5 milyon kişi ziyaret etti

TUĞBA YARDIMCI - Doğa ve inanç turizmi açısından Sümela Manastırı ile Uzungöl gibi Türkiye'nin ve dünyanın önemli değerlerinin bulunduğu Trabzon, son 10 yılda 12 milyon 140 bin 466'sı yerli, 3 milyon 392 bin 465'i yabancı olmak üzere 15 milyon 532 bin 931 turisti konuk etti.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti 2010 yılında 508 bin 517'si yerli, 90 bin 412'si yabancı olmak üzere 598 bin 929 kişi ziyaret etti.

2013 yılında 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısı, 2014'te 1 milyon 669 bin 84'e, 2016'da 2 milyon 150 bin 50'ye, 2017'de ise 2 milyon 190 bin 143'e ulaştı.

Yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmaları sayesinde kente ilgi her yıl arttı.

Trabzon'a, 2019'da 606 bin 251'i yabancı, 1 milyon 53 bin 810'u yerli olmak üzere 1 milyon 660 bin 61 turist geldi. Geçen yıl, yerli turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azaldığı, yabancı turist sayısının ise yüzde 7,7 arttığı görüldü. Kentin geçen yıl turizmden elde ettiği gelir 363 milyon 750 bin 600 dolar oldu.