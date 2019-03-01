Trafiğe 1 ayda 66 bin 486 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 22 milyon 325 bin 33'ten 22 milyon 922 bin 164'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 66 bin 486 oldu. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 17,5 ile kamyonet, yüzde 8,9 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,5'i ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı araçlardan oluştu.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,5 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 16,5, minibüste yüzde 12,3, kamyonette yüzde 68,8, kamyonda yüzde 124,6, motosiklette yüzde 21,9 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise yüzde 64,3 azalış oldu.