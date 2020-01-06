Trafiğe 11 ayda 607 bin 595 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-kasım döneminde 607 bin 595 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 308 bin 470 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece kasım sonu itibarıyla trafikteki toplam taşıt sayısının 299 bin 125 arttığı görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 22 milyon 850 bin 238'den 23 milyon 170 bin 769'a yükseldi. Bu araçların yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasımda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 67 bin 126 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 65,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14,3 ile motosiklet, yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlardan oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Bu düşüş motosiklette yüzde 20,1, otobüste yüzde 0,3 olurken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5,6, minibüste ve kamyonda yüzde 2,4, otomobilde yüzde 1,4 arttı. Söz konusu ayda, geçen yılın dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 0,8 artış gerçekleşti. Bu artış kamyonda yüzde 61,4, motosiklette yüzde 42,3, minibüste yüzde 21,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,9, otobüste yüzde 1,3 olurken, kamyonette yüzde 17,6, traktörde yüzde 10,8, otomobilde yüzde 1,5 düştü. Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 28,3 azalarak 607 bin 595, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,9 artarak 308 bin 470 oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 299 bin 125 arttı. - Devri yapılan araçlar Kasımda devri yapılan toplam 921 bin 379 taşıt içinde otomobil yüzde 73,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,6 ile kamyonet, yüzde 3,5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti.