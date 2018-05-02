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Trafiğe 274 bin 784 araç eklendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam araç sayısı 243 bin 401 arttı.

Trafiğe 274 bin 784 araç eklendi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2018'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak, 22 milyon 462 bin 346 oldu. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 588 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlılar oluşturdu.

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Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubata göre yüzde 50,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 50,6, minibüste yüzde 32,3, otobüste yüzde 14,9, kamyonette yüzde 35,1, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 91,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde de yüzde 40,1 oldu.

Martta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise yüzde 8,1 azaldı. Bu düşüş otomobilde yüzde 1,6, minibüste yüzde 60,6, otobüste yüzde 29,3, kamyonette yüzde 31,9, kamyonda yüzde 2,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81,5, traktörde yüzde 10,9 olarak kaydedilirken, motosiklet sayısında yüzde 31,6 artış görüldü.

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mart sonu itibarıyla 22 milyon 462 bin 346 olarak tespit edildi.
Mart sonu itibarıyla 12 milyon 194 bin 330 otomobilin yüzde 38,2'si LPG'li, yüzde 35,8'i dizel, yüzde 25,7'si benzin yakıtlı, yüzde 0,3'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti. AA

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trafik araç sayısı

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